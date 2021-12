Luvian Kiekon uusi taistelu on alkanut – ”Kyllä meillä hyvät mahdollisuudet siihen on”, sanoo valmentaja noususta SM-sarjaan

Luvian Kiekko on pelannut nyt kaksi ottelua ringeten SM-karsintasarjassa.

LUKI–NSR 3–4

Luvian Kiekon tavoitteena on nousta takaisin ringeten SM-sarjaan jo tämän kauden päätteeksi. Mahdollisuus siihen aukeaa, jos joukkue pärjää vastikään aloittamassaan SM-karsintasarjassa.

Alku ei toki ole ollut paras mahdollinen, koska kahden ottelun jälkeen pistepussi on täysin tyhjä.

”Tämä oli tiukka peli. Hävisimme vain maalilla. Mutta se ensimmäinen oli kyllä huono ottelu”, manaa Luvian Kiekon valmentaja Antero Kivelä, joka luotsaa joukkuetta yhdessä Kirsi Pukkilan kanssa.

Ensimmäisellä ottelulla Kivelä viittaa LuKin kamppailuun tuusulalaista Blue Ringsiä vastaan. Peli pelattiin 5. joulukuuta, ja LuKi hävisi sen 3–14.

Yksi tappio ei kuitenkaan kaada venettä, koska kuuden joukkueen sarja jatkuu aina maaliskuuhun asti. Kaksi kehnointa jatkaa Ykkössarjaan, mutta neljä parasta taistelee ristiin pääsystä SM-sarjaan.

SM-sarjaan on jaossa kaksi paikkaa, joten kilpailu on kova.

”Kyllä meillä hyvät mahdollisuudet siihen silti on. Nyt ongelmia on aiheuttanut se, että maalivahtimme Emilia Kallio ja ylivoimaisesti paras maalintekijämme Roosa Rantaniitty ovat sivussa vielä kaksi seuraavaa peliä. Roosalta murtui pari kylkiluuta”, Kivelä kertoo.

Myönteistä on se, että pelaajia on riittänyt niin paljon, että pelipaikoista on ollut kilpailua.

”Nyt alkaa joukkueessa olla aika hyvä koostumus”, pitkän linjan valmentaja kertoo.

LuKi pelaa seuraavan kerran LL-89:ää vastaan ensi viikon lauantaina.