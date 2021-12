Porin perjantai-illan ravien Toto5-peli käynnistyi yllätyksellä, kun voittoon kiri lähdön kahdeksanneksi eniten pelattu Jarmo Saarelan ohjastama Annan.

Voitto oli sastamalalaisen Martti Hämäläisen valmentamalle 10-vuotiaalle tammalle vuoden kolmas ja uran kymmenes.

Keulaan ja kukat oli Olli Koivusen taktiikka toisessa Toto5-kohteessa.

Taktiikka oli onnistunut, ja suosikiksi pelattu Meet Me In Shade vyöryi varmaan voittoon.

Jarmo Saarelalle illan toisen voiton toi Toto5-pelin kolmannessa kohteessa suosikiksi pelattu Suvionni.

Kun Toto5:n kaksi päätöskohdetta voittivat Olli Koivusen suosikki The Next One US ja yllättäjä Jukka Torvisen Arrogance, pääsivät oikein veikanneet 418 euron lunastukseen.

Ravien avauslähtönä ajetun 3-vuotiaiden lämminveristen nuorten sarjan voittoon ravasi koko matkan johtanut ilmajokelaisen Tommi Ala-Nikkolan ohjastama ja valmentama Miya Gran.

Kolmannen lähdön voitti Jere Kiveisen ohjastama Aliison. Voitto oli kokemäkeläisen Meri Elomaan valmentamalle 5-vuotiaalle tammalle uran kolmas. Startteja on takana seitsemän.