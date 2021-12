Jutta Rantala vaihtaa seuraa mutta pysyy Ruotsin naisten pääsarjassa eli Damallsvenskanissa.

Euran Pallon kasvatti Jutta Rantala, 22, vaihtaa jalkapalloseuraa Ruotsin Damallsvenskanissa.

Rantala siirtyy Piffen-kasvatti Julia Tunturin ja HJK:sta muutama viikko sitten siirtyneeen Linda Sällströmin seurakaveriksi Vittsjö GIK:hon. Seura on Hässleholmin kaupungista.

”Olen innoisssani Vittsjöhön siirtymisestä. Luulen, että seura on juuri oikea paikka kehittyä pelaajana. On hienoa päästä Vittsjön fanien eteen pelaamaan”, Rantala sanoo Vittsjön seurasivujen uutisessa.

”Jutta on nuori, tekninen hyökkäävä keskikenttäpelaaja. Hän on nopea ja pystyy pitämään palloa sekä on niin sanotusti molempijalkainen. Jutta on erityisen vaarallinen pelaaja erikoistilanteissa, kuten kulmapotkuissa ja vapaapotkuissa", Vittssön valmentaja Thomas Mårtensson toteaa.

Vittsjö oli päättyneellä kaudella Damallsvenkanissa viides, kun naapuriseura – ja Rantalan vanha seura – Kristianstad oli kolmas.

