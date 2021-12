Main ContentPlaceholder

Urheilu | Jääpallo

Narukerän peruttu Akilles-peli pelataan ensi viikon lauantaina – päävalmentaja Tuomas Erkkilä uskoo, että jää on silloin pelikunnossa

Narukerä on kärsinyt Porin tekojääradan ongelmista, mutta harjoittelu on silti sujunut mallikkaasti – vaikka sitä on tehty tällä viikolla vain puolikkaalla kentällä. Turhat riskit on haluttu karsia pois.

Narukerän päävalmentaja Tuomas Erkkilä pyrkii keskittymään niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

Narukerän kaiken kokenut 42-vuotias kapteeni Ville Aaltonen on kokenut useamman kerran senkin, kun jääpallo-ottelu joudutaan perumaan. Joskus on tupruttanut liikaa lunta, joskus taas ollut liian lämmintä. Joskus ongelma on ollut liian kova pakkanen, kun Ruotsin pääsarjaan asetettiin pakkasraja.