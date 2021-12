Numerolla yksi starttaavat ovat nyt vahvoilla. Keulapaikka onkin usein hyvä paikka voittaa lähtö.

Viikon T75-kierros on avauslähtöjensä osalta hauska, sillä neljässä ensimmäisessä kohteessa pelisuosikki, ja samalla lähdön todennäköisin voittaja starttaa kisaansa numerolla yksi. Ykkösradalta nopea starttari saa yleensä sen verran hyötyä (sekä voltti- että autolähdöissä), että se pystyy siitä helpoiten pitämään alussa keulat. Juoksupaikkojen osalta keulapaikalta voitetaan eniten ravilähtöjä. Toisaalta hieman verkkaisemmalle lähtijälle ykkösrata saattaa olla joskus loukkupaikkakin, sillä se lisää pussiin juuttumisen riskiä, jos nopeammat, mutta lopulta heikomman hevoset pääsevät alussa edelle.

Tällä kierroksella lähtönopeuspsyykit ovatkin oivat apu systeemiä suunniteltaessa. Heti avauskohteessa pääsen ottamaan tällä perusteella kantaa kierroksen eniten pelattua hevosta Pauhista vastaan. Pauhiksen kunnossa ei ole moitittavaa: ori on voittanut viisi edellistä kisaansa ja ollut oikein vakuuttava. Pauhis ei kuitenkaan ole alussa räjähtävän nopea, ja näenkin sillä tässä vaaran jäädä kiihdytyksessä – vaikka rattailla onkin Suomen nopein kuski Antti Teivainen – muiden jalkoihin.

Jos esimerkiksi valtavan hyviä esityksiä viime aikoina tehnyt Tuuskanen pääsee alussa Pauhiksen edelle, ei hevosten peliosuuksien ero (Pauhis 70 prosenttia ja Tuuskanen 20 prosenttia) ole perusteltavissa. Tuuskanen on erittäin hyvä varmistusmerkki Pauhikselle.

Toisessa ja kolmannessa kohteessa uskon puolestaan pelisuosikkien Knows Bestin ja Tähtiviileen pystyvän pitämään ykkösradoiltaan alussa keulapaikat ja olevan näin normaaleilla juoksunkuluilla lähellä voittoja. Kummatkin kelpaavat varmoiksi.

Ykkösradan yllättäjistä ehdottomasti maistuvin on päätöskohteen No Limit Royalty. Lähdön onnistuessa se saattaa pystyä tässä pitämään johtopaikan hallussaan. Ruuna on tulosrivistöään paremmassa kunnossa, eikä paluu voittokantaan keulajuoksulla saa olla oikeastaan edes minkäänlainen yllätys. Vain kahdeksalla peliprosentillaan No Limit Royalty olisi rohkeimmille aivan kelvollinen ideavarmakin. Joka tapauksessa otan päätöskohteeseen vahvasti kantaa jättämällä systeemistä pois nyt takarivin lähtöpaikasta kärsivän ylipelatun suosikin Frankenstein Amin. Hyviä yllättäjäkandidaatteja on tarjolla myös neljännessä ja kuudennessa kohteessa.