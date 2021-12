Chelsean oma pää on vuotanut – Leedsilla yllätysmahdollisuus Lontoossa

Vakiokierroksen kolmessa ensimmäisessä kohteessa on suuret suosikit.

Chelsea–Leeds-pelissä on kuitenkin olemassa pieni yllätyksen mahdollisuus. Vierailija Leeds nousee alakerrasta turvallisempia sijoja kohti. Peli on parantunut, ja joukkue on venynyt viime kierroksilla mainiosti pisteille.

Chelsea on samaan aikaan hieman takellellut. Varsinkin oma pää on vuotanut. Sen seurauksena joukkue jäi viikolla Pietarissa Mestarien liigassa 3–3-tasapeliin. Myös edellisessä valioliigapelissä omiin upposi kolmesti ja tuloksena oli tappio.

Pietarin-matkan jälkeen Chelsea hallinnee kotipeliään ja pyrkii tukkimaan puolustustaan viime peliä paremmin. Tasoero isäntien eduksi on selvä, mutta ainakin tasapeliin Leedsilla on mahdollisuutensa.