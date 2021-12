Ville Lastikan perhoon on tarttunut kuusi maalia ja lisää on toiveissa, kun Suomi kohtaa Tshekin MM-välierässä

Suomen pistepörssin kärkimiehen poikkeuksellinen laukaus tulee Lopen kaduilta.

STT, Espoo

Päävalmentaja Petteri Nykky on pyytänyt salibandyn miesten MM-joukkueen jokaista pelaajaa tuomaan mukanaan itselleen merkityksellisen esineen, jonka esittelee muulle joukkueelle torstai-iltapäivänä.

”Pelaajat esittelevät, mikä heille on tärkeää elämässä. Kun jokainen on tuonut itselleen tärkeän esineen, sieltä on tullut makeita tarinoita. Mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä paremmin pelaamme. Ei pelitaidot yhtäkkiä muutu, kyllä nämä kaverit osaavat pelata, mutta kyse on siitä, mitä paremmin saamme heidät pelaamaan yhteen. Se tulee luottamuksesta”, Nykky selvitti.

Suomen sisäisen pistepörssin kärkimies Ville Lastikka kertoi tuoneensa näytille edesmenneeltä isoisältä syntymälahjaksi saamansa perhokokoelman.

”Pappa oli kova kalamies. Pienenä kalastettiin paljon yhdessä. Haukea, ahventa, kuhaa”, Lastikka kertoi.

Viikonvaihteessa Lastikka kalastaa Suomen joukkueen mukana toista maailmanmestaruuttaan. Suomi kohtaa perjantaina välierässä Tshekin ja tavoittelee paikkaa lauantain loppuotteluun. Ennen välierää Lastikka on takonut neljässä pelissä kuusi maalia.

”Se on mennyt sillä tavalla kuin pitääkin. Vielä hänen pitää monipuolistaa peliään loppuviikosta. Hän pelaa eleettömän näköisesti, huippukaveri ja huippuveto, mutta vielä ei ole nähty hänen parastaan”, päävalmentaja Nykky arvioi Lastikan tähänastista MM-turnausta.

"Eletään hetkessä"

Lastikka sanoo pitävänsä itseään ennen kaikkea maalintekijänä. Hänen laukauksensa tunnetaan poikkeuksellisesta tarkkuudestaan ja lyhyestä viritysajastaan.

”Kyllä se tulee Lopen kaduilta. Siellä tuli muutamien kaverien kanssa vedeltyä päivät pitkät erilaisia tarkkuusvetoja. Olin varmaan jotain 5–6-vuotias, kun se alkoi, ja seurajoukkueeseen menin 7-vuotiaana”, Lastikka kertoi.

Loppuottelupaikan tiellä on Tshekki, jota valmentaa Suomen MM-kultaan vuonna 2016 johtanut Petri Kettunen. Hänen apuvalmentajistaankin kaksi on suomalaisia, Akseli Ahtiainen ja Karo Kuussaari.

Suomi ja Tshekki pelasivat viimeksi vastakkain lokakuussa EFT-turnauksessa, ja tuolloin Tshekki voitti voittolaukauskilpailun jälkeen 5–4.

”Verrattuna eiliseen (Slovakia-peliin) tulee fyysisempi matsi. Tshekki osaa kääntää nopeasti vastaan. Odotan, että siitä tulee peruspeli kansainvälisellä tasolla, niin että maalimäärät eivät nouse isoiksi. Pienillä asioilla on iso merkitys”, Lastikka ennakoi.

Suomi haluaa karsia pallonmenetyksiä, joita alkupeleissä on tullut liikaa ja joista seuraavissa vastahyökkäyksissä suuri osa maaleista kansainvälisissä peleissä syntyy.

”Me voimme vielä parantaa. Hyökkäyksen tasapainon pitää olla kunnossa, ettei Tshekki pääse vastahyökkäyksiin. Meidän pitää pelata fiksusti ja olla kovia omassa päässä”, Lastikka sanoi.

Suomi on voittanut kaikki neljä MM-turnausotteluaan. Niistä tärkeimpänä Lastikka piti Ruotsin lyömistä.

”Osalle pelaajista Ruotsi-peli saattoi olla spesiaali, jos ei ollut aiemmin pelannut tällaisia pelejä tällaisessa tunnelmassa. Näen että se oli tälle joukkueelle tärkeä kokemus saada iso peli jo alkusarjaan.”

Päävalmentaja Nykky painottaa huolellisen valmistautumisen merkitystä. Lastikan mukaan se on onnistunut niin hyvin, ettei mikään ole yllättänyt MM-turnauksen aikana, ei edes Miko Kailialan nousu Slovakia-ottelun kokoonpanoon Tatu Väänäsen jouduttua koronatestiin.

”Sitä on painotettu pitkään, että eletään hetkessä. Jos pieniä vastoinkäymisiä tulee, käsitellään ne, eikä anneta sen vaikuttaa isoon prosessiin”, Lastikka sanoi.