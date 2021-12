Pori isännöi pitkän radan SM-uinteja kesäkuussa 2023.

Pori

Matti Mattssonilla on ollut unelma siitä asti, kun Porin uusi uimahalli avattiin syksyllä 2011.

Porilainen on odottanut hetkeä, jolloin hän pääsisi uimaan kotialtaassaan tosimielellä SM-mitaleista. Odotus venyy lopulta 12 vuoteen.

Olympiamitalisti pääsee isoon tapahtumaan kotiyleisön eteen kesäkuussa 2023, kun Pori isännöi pitkän radan SM-kilpailuja.

Mattsson on uinut Porin uimahallissa enemmän kuin kukaan muu. Hän on uinut siellä myös kovaa, mutta SM-tason kilpailu on kuitenkin eri juttu.

Mattssonilla on uimahallissa myös nimikkorata. Nelosrata nimettiin olympiapronssin jälkeen nelosradaksi.

”Pitäisiköhän ottaa hotellihuone viikonlopuksi, jotta kisarutiinit kuitenkin säilyisivät? Ainakin sellaista vauhtia pitää yrittää uida, että saan kilpailla omalla radallani”, Mattsson naurahti.

”En oikein tiedä, millainen kotiallasetu on. Kovia treenejä olen tietysti Porin uimahallissa uinut, mutta siitä ei ole kokemusta, että todenteolla yrittäisi uida siellä arvokisarajoja.”

SM-mitalien lisäksi Porissa on mahdollisuus alittaa jo vuoden 2024 Pariisin olympialaisten kisarajoja.

Porin ensimmäiseksi urheilulähettilääksi valitulla Mattssonilla ei ollut vielä tarkkaa tietoa, millainen kisaraja Pariisiin tulee, tai milloin olympiapaikkojen lunastaminen alkaa. Jos vanhat tavat pätevät, aikarajoja voi alkaa tehdä kevään 2023 aikana.

”Haluan uida rajan aina heti, kun on se on mahdollista. Viimeksi se taisi mennä kolme neljä päivää aikaikkunan aukeamisen jälkeen.”

”Olisihan se hienoa uida olympiaraja Porissa, mutta en lupaa säästää sitä kotikisoihin.”

Mattssonin olympiamitali ei ollut se syy, miksi pitkän radan SM-kilpailut myönnettiin Poriin juuri nyt.

Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti oli käynyt SM-kilpailuista keskusteluja Uimaliiton kehitys- ja kilpailupäällikön Pasi Salosen kanssa jo aiemmin. He sopivat palaavansa asiaan elokuussa.

Kun oli aika palata asiaan, Mattsson oli olympiamitalisti.

Uinnin suomalainen ykköstähti ansaitsee kotikisansa, mutta Mattssonin olympiamitali ei silti ollut se syy, miksi kisat tulivat Poriin.

Yleensä kisajärjestelyt ovat seurojen vastuulla. Nyt Porin kaupunki oli halukas järjestelyihin mukaan Uimaliiton ja Porin Uimaseuran rinnalle.

Tavallisesti uinnin SM-kilpailut näkyvät lähinnä uimahallissa. Nyt järjestäjät haluavat luoda kilpailujen ympärille tapahtuman, joka näkyy myös 15.–18. kesäkuuta 2023 Porin katukuvassa.

Maauimala näyttelee yhtä osaa tapahtumassa, sillä siellä kilpailijat saavat vetää kansan keskellä väliverryttelyjään.

”Lisäksi on tarkoitus tuoda urheilijahaastatteluita keskustaan. Mahdollisesti kilpailuja voi myös seurata keskustassa screeniltä”, Lahti kertoo.

Uimahalliin järjestäjät odottavat iltauinteihin täyttä katsomoa, eli 300 katsojaa.

Porin kaupungin ja Uimaliiton sopimus on samankaltainen kuin kaupungilla oli Pesäpalloliiton kanssa viime kesänä järjestetyssä Itä–Länsi-tapahtumassa.

Itä–Lännnessä sopimukseen kuului 30 000 euron markkinointiraha. Lahden mukaan uinnin SM-kilpailuissa summa on samaa suuruusluokkaa.