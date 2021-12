Suomi ei häikäissyt puolivälierässään Slovakiaa vastaan, mutta eteni ongelmitta jatkoon. Seuraavaksi vastaan tulee Tshekki.

STT, Helsinki

Suomi ei säkenöinyt salibandyn miesten MM-puolivälierässä Slovakiaa vastaan, mutta eteni rutiinilla neljän parhaan joukkoon.

Suomi voitti Helsingin jäähallissa pelatun ottelun 5–1.

Suomi on ollut miesten MM-kisoissa aina mitaleilla, joten välieräpaikka on yllätyksetön.

”Ei ollut meiltä paras esitys, ja pitäisi pystyä aika paljon parantamaan. Perjantaina tulee varmaan aika kiukkuinen Suomi. Tänään jäi vähän piippuun”, Suomen tehohyökkääjä Peter Kotilainen sanoi viitaten tulevaan välierään Tshekkiä vastaan.

Tshekki murjoi omassa puolivälierässään Latvian 9–1. Helsingin MM-turnauksen finaali pelataan lauantaina.

”Tshekki on hyvä porukka, jossa on paljon nuoria pelaajia. Maa on voittanut kaksi nuorten maailmanmestaruutta putkeen”, Kotilainen muistutti.

Suomen päävalmentaja Petteri Nykky oli samoilla linjoilla.

”Saamme tehdä todella hyvän valmistautumisen ja olla virittäytyneitä loistavasti”, Nykky sanoi.

Suomen tehomiehiä keskiviikkona olivat Kotilainen (2+1) ja ketjukaveri Ville Lastikka (1+1). Lastikka on Suomen sisäisen pistepörssin kärjessä tehoin 6+3. Kolmannen erän huilanneen Kotilaisen saldo on 3+5.

”Pääsin aika läheltä puttaamaan tyhjiin. Ei ole tässä turnauksessa vielä kauempaa mennyt, niin tehdään läheltä sitten, Kotilainen virnisti.

"Alkuun vähän hötkyilimme"

Suomen kannalta nihkeähkössä avauserässä 1–0-maali nähtiin ajassa 16.57, kun Kotilainen antoi namusyötön Lastikalle, joka viimeisteli varmasti. Nykyn suojatit karkasivat avauserän lopussa 2–0-johtoon, kun Rasmus Kainulainen laukoi pallon maaliin.

Toisen erän puolivälissä Slovakia kavensi Lukas Ujhelyin lauottua pallon ylivoimalla komean syöttöketjun päätteeksi yläkulmaan. Suomen kakkoskentällisen tehokaksikko Kotilainen ja Lastikka iski välittömästi. Lastikka hyödynsi slovakialaisvirheen, ja Kotilainen teki 3–1-osuman maalin edestä. Hetkeä myöhemmin Kotilainen viimeisteli illan toisensa Juha Kivilehdon maukkaasta poikittaissyötöstä.

Vaikka joukkueiden keskinäinen tasoero oli selvä, Slovakia tarjosi Suomelle kahdessa ensimmäisessä erässä hetkittäin kelpo vastuksen. Slovakia ei keskittynyt pelkästään puolustamaan, vaan pyrki ajoittain pelaamaan aktiivisesti ja rohkeasti.

Päätöserä meni pelailuksi Suomen pitäessä palloa ja pyörittäessä peliä Slovakian puolustuspäässä. Sami Johansson viimeisteli lopussa päätösnumerot.

Suomi ei häikäissyt, mutta teki tarvittavan, kierrätti pelaajiaan ja eteni jatkoon.

”Alkuun vähän hötkyilimme. Oli kiire lähteä tekemään maaleja. Ehkä vähän näkyi hermostuneisuus siitä, että tulimme pudotuspelivaiheeseen. Kokonaisuus oli ehjä”, Nykky sanoi.

Pylsy ja Väänänen sivussa

Suomi joutui otteluun ilman hyökkääjä Joonas Pylsyä ja puolustaja Tatu Väänästä. Pylsy kuntouttaa itseään turnauksen seuraaviin otteluihin. Flunssan oireista kärsinyt Väänänen ohjattiin keskiviikkona koronatestiin, ja hänen tilalleen kokoonpanoon tuli hyökkääjä Miko Kailiala, joka pääsi toisen erän edetessä tositoimiin.

”Väänänen on ollut eristettynä, ja odottelemme tuloksia. Pylsyn kanssa ei ollut tarvetta ottaa riskejä”, Nykky sanoi keskiviikkona illalla.

Kahdessa muussa puolivälierässä Sveitsi kohtaa torstaina Viron ja Ruotsi Norjan.

Suomen ja Slovakian välinen ottelu keräsi 1 728 katsojaa Helsingin jäähalliin.