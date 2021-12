Lontoo

Useita jalkapalloseura Tottenhamin edustusjoukkueen pelaajia on antanut positiivisen koronavirusnäytteen, muun muassa Sky Sports ja BBC uutisoivat tiistaina.

Sky Sportsin mukaan positiivisen näytteen antaneita pelaajia olisi jopa kuusi. Lisäksi kahden joukkueen taustahenkilön on uutisoitu saaneen positiivisen testituloksen. Määrä saattaa muuttua PCR-testitulosten valmistuttua.

Koronasuma tulee Tottenhamille vaikeaan paikkaan, sillä joukkueen on määrä isännöidä ranskalaista Rennesiä torstaina Euroopan Konferenssiliigassa. Englannin Valioliigassa Tottenhamilla on sunnuntaina vieraspeli Brightonia ja ensi viikon torstaina Leicesteriä vastaan.

Uefan sääntöjen mukaan europeli perutaan, mikäli joukkueella on käytettävissään vähemmän kuin 13 pelaajaa. Heistä yhden on oltava maalivahti. Valioliigassa pelaajalistan vähimmäismäärä on 14, mutta mahdollisia ottelusiirtoja tarkastellaan tapauskohtaisesti.