Parhaalla kaudellaan Kakkosessa peräti 23 maalia tehnyt Jussi-Pekka Rämä on MuSan ensimmäinen hankinta.

Pori

Jalkapallon Kakkoseen pudonnut Musan Salama on julkaissut ensimmäisen uuden pelaajasopimuksen.

Jussi-Pekka Rämä siirtyy MyPasta Poriin. MuSa kuvailee 25-vuotiasta Rämää pelaajaksi, joka on tottunut tekemään maaleja.

Kaudella 2018 Rämä viimeisteli Kakkosessa peräti 23 maalia. Seuraava kausi toi Ykkösessä tehot 7+6. Kesällä 2020 Rämä viimeisteli Ykkösessä kahdesti ja viime kaudella Kakkosessa syntyi kahdeksan osumaa.

185-senttinen Rämä on MyPan kasvatti. MyPa putosi kauden päätteeksi Kolmoseen. Poriin hyökkääjä saapuu kovin odotuksin.

”Hienoa päästä uuteen projektiin mukaan. Hyökkääjän pitää aina tehdä maaleja ja sitä odotan itseltäni”, Rämä sanoo MuSan nettisivuilla.

Päävalmentaja Ville Ulasen mukaan MuSa etsi maalintekijää, ja hän uskoo, että sellaisen joukkue nyt myös sai.

”Jussi-Pekka on osoittanut kykynsä. Hän on pelannut pari viime kautta joukkueissa, joissa on hävitty paljon pelejä. Hän halusi siirtyä joukkueeseen, joka haluaa voittaa pelejä.”

”Hänellä on ominaisuuksia oikeastaan kaikissa pelitilanteissa, joita uskon voivamme tehokkaasti hyödyntää. Laatua haimme ja sitä saimme”, Ulanen uskoo.

MuSan edustusjoukkue viettää tällä viikolla tryout-jaksoa. Se huipentuu perjantain peliin seuran alle 20-vuotiaiden harjoitusryhmää vastaan. Ottelu alkaa urheilukeskuksen tekonurmella perjantaina kello 17.30.