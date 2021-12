Tero Suonperä saa SalPassa käsiinsä kovalta vaikuttavan ryhmän.

FC Jazz menettää Kakkosen B-lohkon parhaaksi puolustajaksi valitun Joonas Meuran.

Mäntyluodon Kirin kasvatti on pelannut koko tähänastisen uransa Porissa. Ensi kaudella hän saapuu kotikaupunkiinsa vierasjoukkueen pelaajana, sillä Meura, 23, on tehnyt kahden vuoden sopimuksen Salon Palloilijoiden kanssa.

Jo aiemmin SalPa nimesi päävalmentajakseen FC Jazzin junioreissa toimineen Tero Suonperän.

”Upea juttu saada näin kokenut, mutta kuitenkin nuori pelaaja joukkueeseen. Joonas on todella voitontahtoinen pelaaja, jolla on erittäin hyvä ja monipuolinen potkutekniikka”, Suonperä kehui SalPan nettisivuilla Meuraa, jolla on 103 ottelun kokemus Kakkosesta.

SalPa on kasannut joukkuetta, joka tullee kuulumaan B-lohkon nousijasuosikkeihin. Salolaisten nimekkäin hankinta on Taye Taiwo, 36. Suomessa HJK:ssa ja RoPS:ssa pelanneen Taiwon aimmista seuroista löytyvät muun muassa AC Milan, Marseille ja QPR. Hän kuului Nigerian MM-kisajoukkueeseen vuonna 2010.

FC Jazzin kapteenistoon viime kaudella kuulunut Waltteri Riihimäki siirtyy puolestaan sarjaporrasta alemmas, mutta pysyy kuitenkin Porissa. Riihimäki, 25, on tehnyt sopimuksen Toejoen Veikkojen kanssa.