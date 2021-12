Satakuntalaisen olympiapuntarin ykkössija on nyt Ulvilassa

Parisprintin MM-hopeamitalisti Ristomatti Hakola on ollut satakuntalaisen olympiapuntarin ykkösnimi.

Hakola on ollut – ja tervehtyessään on edelleen – itsestään selvä valinta Pekingin olympialaisiin. Jos hän toipuu kuin vaikkapa Matti Heikkinen aikoinaan, hän on myös potentiaalinen menestyjä.