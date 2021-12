Seksi on uusi sota

En ole koskaan tajunnut miten futis liittyy seksiin. Se voi johtua siitä, etten ymmärrä kumpaakaan tarpeeksi hyvin, mutta en vain näe yhtäläisyyttä paitsi ehkä hien, kirjoittaa Aapeli Nevala.

Niin pitkään kuin muistan, on jalkapalloihmisten hupeihin kuulunut lätkäkansan junttiuden matala-asteinen pilkkaaminen.

Siitä ei ole toki tehty kovin vaikeaa: lätkän fanikulttuurista tulee ensimmäisenä mieleen kebabkastiketta korvastaan MM-kisojen pubikadulla aamukymmeneltä Leijonat-paita päällä pyyhkivä Lärvinen, sotavertaukset ja seisomakatsomosta raikuvat ”Verta jäälle” -huudot.

Vaikka mielikuva on varmaan vanhentunut, sen muuttuminen kestää. Vielä 2010-luvulla jääkiekko-otteluissa on säännöllisesti tapeltu, ja nykytilaa selvitellessäni löysin vielä vuodelta 2014 videokeskustelun, jonka pääpointti oli että ”tappelut kuuluvat jääkiekkoon”.

Jalkapallojournalismissa on pitkään tarkoitushakuisesti muistettu korostaa jalkapallon ulottuvuutta yhteiskunnan kuvana ja syvällisenä sosiologisena selittäjänä. Tiedän tämän, koska harrastin tätä itse vajaat 10 vuotta sitten työskennellessäni urheilutoimittajana. Siis kun lätkäfani örveltää, kyse on humalasta, kun taas mellakoiva futisfani jotenkin sosiologisen monitasoisesti reflektoi yhteiskuntaa.

Kulttuurisesta ylemmyydentunteesta kertovat myös nimeämiskäytännöt: Suomi on täynnä lätkäkansaa, kunnes maasta tulee jalkapalloyhteiskunta.

Mutta ajat muuttuvat! Jääkiekon MM-kisat ja talvisotavertaukset oli vielä jokin aika sitten kevään merkki, mutta en ole kuullut jääkiekkoon liittyvää sotavertausta enää vuosikausiin. Jalkapallossa elävät kuitenkin yhä vuosia vanhat kiusalliset kielikuvat. Ja nyt en tarkoita edes tätä nojatuolisosiologista pyörittelyä, vaan jotain karumpaa: seksivertauksia.

Katsoin viime keväänä El Clásicon eli Real Madrid – Barcelonan. Ottelu on El Clásico myös esimerkkinä jalkapallon yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, ja leveäsuinen punaviinilasi kädessä jalka toisen yli heitettynä sohvalla etukenossa istuen odotinkin puoliajan inserttiä Francon ajan sorrosta ja Barcelonasta symbolina Katalonian vastarinnalle.

Järkytys oli suuri, kun studiossa alettiin puhua erotiikasta. Siis siitä, miten ottelu oli tarjonnut lähes eroottisia elämyksiä, miten jalkapallo, erityisesti Barcelona, on parhaimmillaan kuin seksiä ja juuri nyt tämä syöttö oli sitä. Ooh, aah, niin eroottista. Olin ehtinyt unohtaa tämän futiskulttuurin puolen, mutta ikävä kyllä se elää yhä.

En ole koskaan tajunnut miten futis liittyy seksiin. Se voi johtua siitä, etten ymmärrä kumpaakaan tarpeeksi hyvin, mutta en vain näe yhtäläisyyttä paitsi ehkä hien. Jos se on se yhteys, niin miksei jalkapalloa verrata aggressiiviseen siivoamiseen tai vaatekaapin remontointiin? Jos yhteys on, että molemmissa näytellään, niin sitten kielikuva on hauska ja pahoittelen väärinymmärrystä.

Jos taas ei, niin jääkiekko muistuttaa enemmän talvisotaa kuin jalkapallo seksiä. Jääkiekkomatsissa on yleensä sentään semikylmä ja jääkiekkomaila näyttää ainakin näin C-miehen näkökulmasta jossain määrin kivääriltä (se on pitkä ja kapea).

Joka tapauksessa molemmat kielikuvat ovat vaivaannuttavia, ja olisin iloinen, jos niiden käyttäminen lopetettaisiin välittömästi.

Olen viettänyt viisi vuotta elämästäni yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Yksi paikan piristävimpiä sosiaalisia puolia oli se, että kukaan ei missään vaiheessa kuvaillut matematiikkaa tai tilastotiedettä eroottiseksi. Niitä ei myöskään verrattu talvisotaan, vaikka sodankäynnistä löytyy varmasti enemmän matematiikan kuin jääkiekon sovelluskohteita.

Urheilun kielikuvien ei ole pakko olla primitiivisiä. Itseasiassa joukkuelajit muistuttavat enemmän matematiikkaa kuin seksiä – molemmissa toteutuu parhaimmillaan tietynlainen geometrinen tyydyttävyys. Hienon syöttökombinaation visuaalinen kauneus perustuu siihen, että pallo liikkuu juuri niin kuin sen pitäisi liikkua. Samanlainen asioiden loksahteleminen kohdalleen leimaa myös matematiikkaa – parhaimmillaan kaikki sujuu yhtä aikaa oikein, sopivasti yllättävästi ja oivaltavasti.

Ehkä jonain päivänä vaihdamme erotiikkavertaukset matematiikkaan.