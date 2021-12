Jännitys on palannut naisten hiihtoon: Frida Karlsson horjuttaa Therese Johaugin valtaa

Suomen hiihtäjillä vaisu päivä maailman­cup-ladulla Norjan Lillehammerissa. Iivo Niskanen keskeytti.

Ruotsin mediassa puhuttiin jo vallanvaihdosta, kun 22-vuotias Frida Karlsson oli viikko sitten päihittänyt Norjan Therese Johaugin Rukan kympillä (p).

Seuraavan päivän takaa-ajossa Johaug otti kuitenkin Karlssonin kiinni ja meni ohi.

Lauantaina Karlsson iski uudelleen, kun hän kukisti Johaugin, tällä kertaa vapaalla hiihdetyllä maailmancupin kympillä Norjan Lillehammerissa.

Väliajoissa kaksikon välinen ero oli suurimmillaan 1,9 sekuntia, ja kumpikin ehti olla vuorollaan johdossa. Maalissa ero oli Karlssonin hyväksi 0,3 sekuntia.

Johaug on kärsinyt viime vuosien maailmancupissa normaalimatkoilla vain pari satunnaista tappiota ja ollut yleensä huippukunnossa heti kauden alusta lähtien.

Nyt tilanne on muuttunut. Kun takana on kolme normaalimatkaa, Karlsson on vienyt niistä kaksi, molemmat väliaikalähdöt. Samalla kaksikon kamppailut ovat tuoneet aidon jännityksen takaisin.

Johaugin dominointi on tehnyt naisten normaalimatkoista liian ennalta arvattavia.

”Olen iloinen, että pystyn haastamaan Theresen. Se on ollut tavoitteeni, ja haluan pitää siitä kiinni”, Karlsson sanoi V Sport + Suomi -kanavan haastattelussa.

Sitä voi miettiä, onko kyse Karlssonin tasonnostosta vai siitä, että Johaug ei ole vielä parhaassa kunnossa.

Kyse voi olla molemmistakin ja siitä, että Karlsson on omaksunut taktista malttia. Aiemmin hän on muutaman kerran sortunut yltiöpäiseen vauhdinjakoon.

”Tämä tekee tosi hyvää, että saadaan noin kovia kamppailuja”, Suomen kokenein hiihtäjä Riitta-Liisa Roponen sanoi Ylelle.

Kisan paras ja ainoa mc-pisteille yltänyt suomalainen oli Kerttu Niskanen, joka sijoittui 12:nneksi.

Niskanen sai loivapiirteisellä ladulla hyvän peesipaikan kahdella ensimmäisellä kierroksella, mistä oli merkittävä etu.

”Viimeiselle kierrokselle jäin yksin, ja jotenkin vain vauhti nuupahti. En varmaan hiihtänyt tarpeeksi aggressiivisesti helppoihin kohtiin, ja sijoitus putosi. Omasta lopusta jäi vähän huono maku”, Niskanen sanoi Hiihtoliiton äänitteessä.

Suomen mieshiihtäjillä oli synkkä päivä.

Ykköshiihtäjä Iivo Niskanen keskeytti 15 kilometrin (v) kilpailun oltuaan 6,1 kilometrin väliajoissa 23 sekuntia kärjestä.

”Ei ollut hyvä päivä”, Niskanen viestitti vastauksena HS:n kysymykseen, miksi kisa jäi kesken.

Viime viikonloppuna Rukalla Niskanen voitti perinteisen kilpailun, mutta jätti kireän pakkasen takia väliin vapaalla hiihdetyn takaa-ajon.

Lauantain kilpailun Lillehammerissa voitti Norjan Simen Hegstad Krüger, joka sijoittui tällä samalla matkalla toiseksi viime talven MM-kisoissa.

Siinä kisassa MM-kultaa voittanut Norjan Hans Christer Holund oli nyt Lillehammerissa kakkonen. Isäntämaan kolmoisvoiton täydensi Martin Lövström Nyenget.

Suomalaisista mc-pisteille ylsi vain 25:nneksi sijoittunut Perttu Hyvärinen, joka pääsi hiihtämään puolet matkasta hyvässä peesissä. Vetoapua tarjosi Norjan Håvard Moseby, joka sijoittui kilpailussa kahdeksanneksi.

Kolmannella kierroksella Hyvärinen menetti peesipaikkansa.

”Kertyi sellaista kuin maitohappoa jonkin verran. Kolmas kierros oli järkyttävä. Tuntui, että pyörryn nousun päälle. Oli niin hirveä happivelka. Siitä pikkuisen elpyi, ja viimeinen kierros tuli jollain lailla. En vain vielä ole ihan kunnossa. Parempaa oli kuin Rukalla. Kohtalainen tulos, mutta hiihto ei ollut vielä häävi”, Hyvärinen sanoi V Sport + Suomi -kanavan haastattelussa.

Kilpailun yllätyksiin kuului se, että kahden edellisen kauden maailmancupia dominoinut Venäjän Aleksandr Bolšunov jäi 14:nneksi ja hävisi voittajalle 44 sekuntia.

Miesten 15 km (v): 1) Simen Hegstad Krüger Norja 32.26,2, 2) Hans Christer Holund Norja jäljessä 1,6 sekuntia, 3) Martin Löwström Nyenget Norja –17,5, 4) Aleksei Tshervotkin Venäjä –21,0, 5) Michal Novak Tshekki –21,1, 6) Didrik Tönseth Norja –27,2, 7) Harald Östberg Amundsen Norja –27,9, 8) Håvard Moseby Norja –29,9, 9) Sjur Röthe Norja –31,2, 10) Maurice Manificat Ranska –35,5, ...suomalaiset: 25) Perttu Hyvärinen –1.09,0, 32) Remi Lindholm –1.19,2, 39) Lauri Lepistö –1.46,2, 49) Joni Mäki –2.07,2. Iivo Niskanen keskeytti.