Etelä-Englannin paikalliskamppailussa kohtaavat Southampton ja Brighton.

Keskikastin Brighton on pelannut jo kymmenen peliä ilman voittoa. Joukkue ei ole pelannut aivan heikosti, mutta kun maalinteossa on ollut tuskaa, moni peli jäänyt tasatulokseen. Parempaan on kuitenkin mahdollisuuksia ja paremmasta on ollut viitteitä.

Southampton on neljä pistettä ja seitsemän sijaa alempana. Viimeistely ei ole ollut myöskään kotijoukkueen vahvuus. Parempaa on silti ollut nähtävissä.

Paikallisasetelma ja maalinteon vaikeus tekevät asetelmasta tasaisen, jopa tasapeliherkän. Toisaalta molempien pelaamisessa on viitteitä siitä, että hanat voivat aueta. Jos eivät aukea, yksikin maali on arvokas. Kun tasapeli on ymmärrettävästikin kerännyt runsaasti vakioveikkaajien suosiota, merkit 1 ja 2 nousevat houkutteleviksi. Varsinkin Brighton on jäämässä hieman alipelatuksi.