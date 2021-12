Voittaja julkaistaan Urheilugaalassa 13. tammikuuta.

Pori

Ässien junioritoiminnasta vastaava Porin Ässät ry ehdolla Vuoden urheiluseuraksi.

Olympiakomitean ja Suomen Urheilugaalan kokoama raati asetti ehdolle kolme seuraa. Ässien lisäksi ehdolla ovat Espoon Jäätaiturit ja Oulun Voimisteluseura.

Ässien ehdokkuus esitellään Urheilugaalan nettisivuilla seuraavasti:

Vuonna 1967 perustettu jääkiekkoseura Porin Ässät on 1 216 jäsenellään Porin suurin junioriseura ja Suomen viidenneksi suurin jääkiekkoseura. Seuralla on kuusi päätoimista työntekijää ja yli 200 vapaaehtoista valmentajaa ja toimijaa. Ässät panostaa huippu-urheilun lisäksi junioritoimintaan sekä matalan kynnyksen toimintaan. Yksi Ässien kruununjalokivistä on erityislasten oma Special Hockey -joukkue. Seura tekee vahvaa yhteistyötä koulujen, kaupungin ja yritysten kanssa. Turvallisen toiminnan takaamiseksi Ässillä on monipuolinen ohjeistusaineisto ja koulutusohjelma. Toiminnassa sitoudutaan laadukkuuteen ja ammattimaisuuteen kaikilla toiminnan tasoilla.”

Ässät ry:n toiminnanjohtaja Jukka Pelkonen on luonnollisesti mielissään ehdokkuudesta.

”Selviytyminen kolmen kärkiseuran joukkoon on suuri kunnia ja kertoo, että olemme oikealla tiellä. Tuntuu hyvältä, että tekemäämme työtä arvostetaan ja tunnustetaan myös seuran ulkopuolella näin korkealle. Saamamme arvostus antaa meille lisää intoa jatkaa kehittämistyötä ja samalla se toimii suurena kiitoksena sekä kunnianosoituksena seuran yli 200 aktiiviselle valmentajalle ja toimihenkilöille”, Pelkonen totesi Ässien tiedotteessa.

Voittajan valitsee Urheilugaalan suuri raati. Voittaja julkaistaan suorana televisioitavassa Urheilugaalassa 13. tammikuuta. Voittaja palkitaan Uno-pokaalin lisäksi stipendillä.

Satakuntalaisseuroista Vuoden urheiluseuraksi ovat aiemmin olleet ehdolla Rauman Lukko ry ja Porin Pesäkarhut.