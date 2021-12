POP ja DOC viitoittavat Suomen tietä MM-kotikisoissa, mutta vasta kisojen edetessä selviää, mitä ne tarkoittavat.

Espoo

"Sloganiin meidän juttu ei kaadu”, salibandymaajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky ilmoitti espoolaisessa hotellissa torstaina.

MM-kotikisojen ensimmäiseen otteluun Tanskaa vastaan oli runsas vuorokausi, ja päävalmentajan etelän lämpöleirillä ruskettuneet kasvot säteilivät intoa.

Nykyn, salibandyvalmennuksen alkemistin, tapana on laatia yhdessä joukkueen kanssa MM-kisoja varten slogan. Mutta koska kyse on Nykystä, sloganin pitää elää, kasvaa ja kehittyä, joten slogan on kirjainyhdistelmä.

2010 MM-kisoissa slogan oli FIA, mikä ainakin jossain vaiheessa oli lyhennys sanoista "Finland has it all" eli Suomella on kaikki, edellisissä MM-kisoissa kirjaimet olivat TWC, "Teamwork wins championships" eli joukkuepeli voittaa mestaruuksia. Ja joskus muinaisuudessa kirjaimet kuuluivat BGE, "Best games ever" eli kaikkien aikojen parhaat pelit tai kisat.

Sloganilla on tapana ilmestyä maajoukkueen lämmittelypaitoihin. Perjantaina alkavissa MM-kotikisoissa kirjainyhdistelmiä on kaksi, vaakasuunnassa kirjoitettu POP ja pystysuoraan sen kanssa risteävä DOC.

"POP tuli valmentajilta, DOC pelaajilta. Näitä kirjaimia voidaan mennä eri suuntiin, ja siinä on nyrkki. Tässä on valtavasti merkityksiä, siitä saa monta asiaa”, Nykky selvitteli.

POP voi tarkoittaa "peli on parasta" tai "Power of presence" eli läsnäolon voima, Nykky kertoi. Pelaajien DOC-kirjainyhdistelmän sisältöä hän ei suostunut paljastamaan, mutta vihjaisi, että pelaajien mieliin oli jäänyt kotitehtävänä katsottu dokumentti NBA-koripallovalmentaja Glenn "Doc" Riversistä, joka sai nuorena pelaajana lempinimensä kaikkien aikojen koripalloilijoihin kuuluvan Julius "Doctor J" Ervingin mukaan.

Se on tyypillistä Nykkyä, joka on aina hakenut oppia ja innoitusta muiden lajien valmentajilta. Ja joka haluaa osallistaa pelaajat, jotka puolestaan korostavat Nykyn taitoa ladata pelaajat tärkeimpiin peleihin.

"Pelaajilta tuli makeita esityksiä. Minun ainoa ehtoni oli, että sen pitää olla painokelpoinen. Uskon, että jos lauantai-iltana (loppuottelun jälkeen) kaikki on mennyt kuten oletan, sieltä tulee vielä eri versioita”, Nykky sanoi.

Lehkosuo Savosen tilalle

Torstaina joukkueeseen liittyi Indiansin puolustaja Otto Lehkosuo, joka valittiin syyskuussa saadun aivotärähdyksen seurausten takia edelleen sivussa olevan Krister Savosen tilalle.

Nykky kertoi neuvotelleensa keskiviikkoiltana muun valmennusjohdon kanssa Savosen korvaajasta, kunnes yksimielisyys löytyi.

"Soitin Odelle, mutta ei tullut vastausta. Kysyin valmentajilta, että pyöritänkö nyt seuraavan numeron listalta, mutta (apuvalmentaja) Mika Kohonen sanoi, että anna nyt vielä toinen mahdollisuus”, Nykky kertasi.

Toinenkaan soitto ei tuonut vastausta.

"Eikä aikaakaan, kun hän soitti takaisin. Kysyin että kiinnostaisiko MM-kisat. Kyllä kiinnosti”, Nykky kertoi.

Lehkosuo, 24, kertoi olevansa "aika täpinöissä" edellispäivän puhelun jälkeen.

"Päivän siinä odotin puhelua ja olin jo vähän miettinyt, ettei tainnut osua kohdalle. Illalla katsoin puhelinta ja siellä oli kaksi missattua puhelua Nykyltä. Oli kiva soittaa takaisin, aika tunnemyrskyssä olin”, Lehkosuo kertasi.

Lehkosuo oli katsojana paikalla, kun Suomi voitti 2010 MM-kotikisoissa maailmanmestaruuden.

"Sellaisessa yleisömeressä peli oli aika mieleenpainuvaa. Muutama vuosi sen jälkeen huomasin, että alan pärjätä tässä lajissa ja olen tehnyt sen eteen töitä, pääsisin itsekin mukaan.”