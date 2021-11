Patrik Raitanen solmi kahden vuoden sopimuksen Veikkausliigan mestarin kanssa – ”Tämä on ollut kovan työn takana”

Raitasen tavoitteena on tehdä debyytti Veikkausliigassa ja vakiinnuttaa paikkansa Suomen kärkitasolla.

Ulvilasta kotoisin oleva jalkapallopuolustaja Patrik Raitanen, 20, on saanut haluamansa, sillä hän on sorvannut kahden vuoden sopimuksen Helsingin Jalkapalloklubin kanssa.

Suomen kärkijoukkue juhli Veikkausliigan voittoa viimeksi tasan kuukausi sitten.

”Sopimus merkitsee minulle todella paljon. HJK on Suomen paras joukkue, ja olen pystynyt todistamaan, että minut kannattaa pitää täällä”, Raitanen kertoo seuran tiedotteessa.

Raitanen värvättiin HJK:n organisaatioon jo elokuussa, mutta tällä kaudella hän sai peliaikaa vain seuran farmijoukkueesta eli Klubi 04:stä, joka putosi Ykkösestä.

HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sanoo tiedotteessa, että Raitasen hyvät esitykset nostivat hänet nopeasti kuitenkin myös edustusjoukkueen harjoitusvahvuuteen.

”Patrik omaa vielä paljon potentiaalia kehittyä, ja seuraava luonteva askel on vakiinnuttaa paikka liigajoukkueessa”, Takkula kommentoi.

Raitanen tietää, että kilpailu HJK:ssa on kovaa, mutta tavoitteet ovat selvät: debyytti ja mahdollisimman paljon minuutteja Veikkausliigassa.

Jalkapallo-oppinsa Raitanen sai alun perin FC Ulvilasta ja FC Jazzista, joista matka jatkui jo 15-vuotiaana Liverpoolin junioriakatemiaan ja myöhemmin Hollannin pääsarjaan sekä Italian Serie B:hen.

”Tämä on ollut kovan työn takana, joten on tosi hyvä fiilis, kun työ näin palkitaan”, Raitanen tunnelmoi HJK:n tiedotteessa.

Satakuntalaisittain huomionarvoista on, että Raitanen on toistaiseksi maakunnan ainoa jalkapalloilija, jolla on pelaajasopimus Veikkausliigaan ensi kaudeksi.

Vielä viime kaudella turkulaisseura FC Interiä kipparoi Veikkausliiga-uransa lokakuussa lopettanut Timo Furuholm ja ahvenanmaalaisessa IFK Marienhamnissa torjui porilaislähtöinen maalivahti Oskari Forsman, joka jätti seuran voidakseen viettää enemmän aikaa Rovaniemellä asuvan poikansa kanssa.