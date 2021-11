Kesälajeja Suomen Olympiakomitea tukee ensi vuonna neljällä miljoonalla eurolla. Valmentajien palkkaukseen 1,7 miljoonaa. Pariisin kesäolympialaisiin 2024 suunnataan miljoonan euroa erikoistuki.

Suomesta lähtee noin sadan urheilijan joukkue ensi helmikuussa Pekingissä järjestettäviin talviolympialaisiin.

Tämän hetken karsintatilanteen mukaan Suomella on 64 paikkaa. Niistä valtaosan täyttävät miesten ja naisten jääkiekkojoukkueet.

Maastohiihdossa Suomi saa miehiin kuusi ja naisiin seitsemän maapaikkaa. Taitoluistelussa Suomella on maapaikat naisten yksilökisaan ja jäätanssiin.

Muiden talvilajien, kuten freestylen, alppihiihdon, ampumahiihdon, pikaluistelun, curlingin, mäkihypyn, lumilautailun ja yhdistetyn, urheilijamäärät ovat tiedossa vasta 16. tammikuuta 2022.

”Näissä lajeissa Suomeen on tulossa 30–35 olympiapaikkaa”, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sanoi maanantaina järjestetyssä Suomen Olympiakomitean tilannekatsauksessa.

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ennusteen mukaan Suomi saisi Pekingistä 3,5 mitalia. Edellisissä talviolympialaisissa 2018 Pyeongchangissa Suomi sai kuusi mitalia, yhden kullan ja hopean ja neljä pronssia.

Pekingissä vankin mitalipotentiaali keskittyy jääkiekkoon, lumilautailuun, maastohiihtoon ja yhdistettyyn.

Ampumahiihdossa ei ole Kaisa Mäkäräisen kaltaista mitaliehdokasta. Sama koskee pikaluistelua, kun Mika Poutala lopetti. Poutala jäi Pyeongchangissa niukasti ilman mitalia.

Pandemian takia neljän vuoden mittainen olympiadi kesti poikkeuksellisesti viisi vuotta, 2016–2016. Suomi tavoitteli kaksisista olympiakisoista yhteensä kymmentä mitalia.

Tavoite jäi kahden mitalin päähän, kun kesäolympialaisista Tokiosta tuli kaksi pronssimitalia, uinnissa Matti Mattssonille ja nyrkkeilyssä Mira Potkoselle.

”Kaksi pronssia ei meitä mairittele. Se ei tyydytä. Parempaan pyritään”, Lehtimäki sanoi.

Kun lasketaan Pyeongchangin ja Tokion olympiamitalit yhteen, maailmasta löytyi 32 maata, jotka saavuttivat kisoista enemmän mitaleita kuin Suomi.

Myös paralympialajeissa Suomi jäi kahden mitalin päähän kymmenen mitalin tavoitteestaan talvi- ja kesäolympialasissa.

Lehtimäen mukaan mielikuva, jossa Suomen menestys on vain kesäolympiamenestystä, on pahasti puutteellinen.

Suomalaisurheilijat menestyivät tänä vuonna erinomaisesti ei-olympialajeissa, kuten autourheilussa ja keilailussa.

”Kun lasketaan kaikki urheilulajit, Suomi ei enää olekaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan jälkeen huonoin Pohjoismaa, päinvastoin”, Lehtimäki huomautti.

Seuraava olympiadi on vastaavasti kolme vuotta, kun Pariisin kesäolympialaiset ovat vuonna 2024. Ensi vuodelle Olympiakomitea jakaa kesälajeille runsaat neljä miljoonaa euroa tehostamistukea.

Tukiohjelmat on jaettu neljään luokkaa: kärkilajit, investointilajit, kehityslajit ja yksilötukiohjelmat. Ylempiin tukiohjelmiin yltävien lajien määrä on pudonnut 22:sta 18:aan, joista neljä on joukkuepelejä.

”Joukkuepelien rooli suomalaisessa huippu-urheilussa on käänteentekevä. Ne toimivat johtavina esimerkkeinä kyvystä luoda ammattilaisuuteen suuntautuvaa urheilijanpolkua ja tuovat nykyisin suurimman osan lapsista liikunnan ja urheilun pariin”, Lehtimäki totesi.

Pariisin kesäolympialaisiin Olympiakomitea suuntaan 600 000 euron erikoistuen. Se nousee yli miljoonaan euroon, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää urheilija-apurahat alkuvuodesta.

Kaikkiaan Olympiakomitea tukee 251 kesä- ja talvilajin urheilijaa. Sen lisäksi Huippu-urheiluyksikkö seuraa 800:aa muuta urheilijaa.

”Katsomme kulman taakse, millaista nuorempaa urheilijaa on tulossa”, Lehtimäki sanoi.

Tehostamistuilla autetaan laajasti myös ammattivalmennusta. Palkkatukea saa kesälajeissa muun muassa 57 nuorten olympiavalmentajaa, 17 olympia- ja 10 paralympiavalmentajaa. Kaikkiaan palkkatukien piirissä on 121 valmentajaa, joita tuetaan suoraan 1,7 miljoonalla eurolla.

”Ammattimainen valmennus yksilölajin takana on paras tie menestykseen”, Lehtimäki sanoi.

Olympiakomitean valmennustuet löytyvät tämän linkin takaa.