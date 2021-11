Kokemäki

Jos ammuntakilpailuja on jouduttu perumaan koronapandemian takia, voidaan poikkeuksellisissa oloissa nähdä myös jonkinlainen hyvä puoli. Ainakin kisojen vähäinen määrä on vaikuttanut siihen, että osallistujien kilpailunälkä on ollut kova silloin, kun kisoja on pystytty järjestämään.