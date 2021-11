Naisten hiihdon takaa-ajokisaa on siirretty kovan pakkasen takia.

Kuusamo

Naisten takaa-ajon piti käynnistyä kello 11.20 maastohiihdon maailmancupissa Rukalla, mutta kilpailun alku on lykätty puoleen päivään. Syynä on liian kova pakkanen, jota kilpailun jury seuraa päivän edetessä. Seuraava kokous on kello 11.

Suomalaisista Krista Pärmäkoski on pääsemässä vapaan takaa-ajoon viidenneltä ja Kerttu Niskanen seitsemänneltä sijalta. Frida Karlsson voitti eilisen kymmenen kilometrin perinteisen kilpailun ja yrittää pitää johtonsa kymmenen kilometrin vapaalla.