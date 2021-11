Jämin Jänteen mies ajautui yli 40 kilometrin tuntivauhdilla suojaverkon tolppaan.

Kaatuminen perjantaina, kaatuminen lauantaina.

Jämin Jänteen Ristomatti Hakolan maailmancupin avausviikonloppu Rukalla oli tapahtumia täynnä. Kisaviikonloppu päättyi ennen aikojaan ja kivuliaasti.

Hakolan lauantain kaatuminen 15 kilometrillä oli paljon pahempi kuin perjantaina sprintissä.

Impilinnan tunnetusti vaikeassa S-laskussa Hakola ajautui yli 40 kilometrin tuntivauhdilla laadulta ulos ja kaatui päin suojaverkon tolppaa.

Kankaanpääläinen sai kolhuja muun muassa kasvoihinsa ja kylkeensä. Pienimuotoisen sokin kokenut Hakola autettiin ladulta pois. Hiihtoliiton mukaan hän käveli tapahtumapaikalta Suomen huoltorekalle, mutta sieltä hänet kuljetettiin tutkittavaksi Kuusamoon.

Useat Suomen mieshiihtäjät kuvailivat Impilinnan alamäkeä vaikeaksi. Voittaja Iivo Niskanen sanoi mäen olleen jäinen.

”Se on herran haltuun. Laskua voi käydä reenaamassa niin monta kertaa kuin haluaa, mutta ei koskaan yhtään tiedä, missä kohtaa on jäätä. Kilpailussa sinne mennään silmät kiinni ja sinnepäin”, kertoi puolestaan Perttu Hyvärinen Iltalehdelle.

Hakola kommentoi onnettomuutta Ylelle.

”Jälkeenpäin ajateltuna olisi voinut aurata pikkuisen. Koitin pysyä mahdollisimman lähellä Pål Golbergia, enkä nähnyt sitten siinä mitään. Se oli aika jäinen lasku, eikä se ole ikinä helppo”, Hakola totesi.

”50 kertaa siitä on kilpavauhtia nyt tultu alas, ja kerran se on nyt lähtenyt lapasesta.”

Tiedot kertoivat nopeasti, että Hakolan kylkiluu murtui. Samalla nousi tummia pilviä jopa kankaanpääläisen olympiareissun ympärille. Ne loivat uhkakuvia myös Suomen haaveille miesten 4x10 kilometrin olympiamitaleista.

Viime talvena Hakola, Hyvärinen, Niskanen ja Joni Mäki väläyttivät maailmancupin kakkossijalla Salpausselän 4x7,5 kilometrin viestissä ja lähtivät suurin odotuksin myös MM-viestiin. Siinä kvartetti sijoittui kuudenneksi.

Hakola ja Mäki saavuttivat Oberstdorfissa pariviestin MM-hopeaa. Ennen tämän kauden alkua viestimiehet eivät ole peitelleet mitalitavoitetta Pekingin olympialaisissa, jotka järjestetään helmikuussa.

Hakola jätti Ylen haastattelussa paluunsa aikataulukysymykset lääketieteen ammattilaisille, mutta hän myönsi, ettei häntä nähdä aivan heti hiihtoladulla.

"Vaikeahan se on, kun hengittäminen ja hengästyminen tuntuvat kylkeen.”

Hakolan valmistautuminen kauteen oli hyvin rikkonainen. Ensin kipeä jalka hidasti tahtia. Myöhemmin varvas otti osumaa sohvanjalkaan, seurauksena murtuma. Hakola on kertonut, että hänelle tuli jopa kolmen kuukauden häiriö täysipainoiseen harjoitteluun.

Kankaanpääläinen myönsi, että uusimmalla takaiskulla hän antaa taas tasoitusta muille. Pekingin olympialaisia hän ei kuitenkaan pitänyt uhattuna.

”Eikö se Petra Majdic voittanut kylkiluu rikki olympiamitalin? Mennään päivä kerrallaan ja katsotaan mihin se riittää”, Hakola sanoi Ylen haastattelussa.

Slovenialaishiihtäjä Majdic voitti pronssia vuonna 2010 Vancouverin olympialaisissa sprintissä, vaikka oli murtanut neljä kylkiluuta kaaduttuaan juuri ennen kilpailua

Suomen joukkueen lääkäri Mira Kaikkonen vahvisti Ylelle, ettei Hakolan kausi ole ohi.

"Murtuma siellä kylkiluussa näkyy, mutta teemme vielä jatkotutkimuksia, joilla saadaan poissuljettua liitännäisvammoja ja arvioitua paremmin toipumisaikaa, Kaikkonen kertoi Ylen haastattelussa.

"Kyllä siinä viikoista tyypillisesti puhutaan. Se on murtumatyyppi, joka kyllä luutuu, mutta on alkuun aika kipeä. Sitten kun kipu antaa myöten, on mies taas valmiina ladulle.”