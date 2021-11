MuSa ei ole hävinnyt vielä ottelun otteluakaan tällä kaudella.

Maalivahti Siiri Liljan tehtävänä on torjua laukauksia, mutta tällä kaudella hän on myös onnistunut maalinteossa. Osumia on kertynyt jo kolme.

Musan Salama on pelannut tällä kaudella seitsemän ottelua naisten Futsal-liigassa – ja voittanut niistä jokaisen.

Porilaisten maaliero on 39–6, ja kotiotteluissa lukema on vielä hyytävämpi: 26–2.

Lauantaina porilaisjoukkueella on mahdollisuus venyttää voittoputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi, kun Porin urheilutaloon saapuu vieraaksi salolainen FC Halikko.

MuSan voitto ei olisi kovinkaan järisyttävä yllätys, sillä FC Halikko on liigan sarjataulukossa kolmanneksi viimeisenä ja voittanut vain kaksi peliä.

Naisten Futsal-liigassa vain HIFK on pysynyt tällä kaudella MuSan vauhdissa. Helsinkiläisten maaliero on 26–4, ja joukkue on kärsinyt vain yhden tappion kauden aikana. MuSa on silti neljä pistettä edellä.

MuSan ylivoimaisuus näkyy myös pistepörssissä, jonka viidestä tehokkaimmasta pelaajasta kolme tulee Porista. Pistepörssin kärjessä on Jasmin Ylikraka (8+9=17), kolmantena Netta Hannula (8+6=14) ja viidentenä Elina Setälä (2+8=10).

Huomionarvoista on, että MuSan maalivahti Siiri Lilja on hänkin maalipörssissä melko korkealla kolmella osumallaan.

MuSa – FC Halikko naisten Futsal-liigan ottelussa Porin urheilutalossa lauantaina kello 15.