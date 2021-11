Vakiokierroksen kohteet 1–4 ovat Valioliigaa, 5–12 Mestaruussarjaa ja 13 Ykkösliigaa.

Aston Villa lähti kauteen tilanteessa, jossa joukkuetta povattiin taistelemaan paikasta kahdeksan parhaan joukossa. Alkukausi oli kuitenkin todella vaikea ja ryhmä ajautui jopa putoamistaisteluun.

Seura reagoi tilanteeseen ja vaihtoi valmentajaa. Dean Smith sai lähteä ja tilalle palkattiin Steven Gerrard. Ensimmäisessä pelissä uuden käskijän alaisuudessa katkesi Villan tappioputki ja se lisäsi taatusti joukkueen itseluottamusta.

Crystal Palace on ollut alkukaudella yksi sarjan positiivisia yllättäjiä. Joukkueiden kokoonpanoja vertaamalla vierailijat ovat ehkä vähän edellä. Valmentajanvaihdoksesta tulleen uuden energian ansiosta tahtotilakin on Aston Villassa korkealla.

Pelistä voi povata todella tasaista, mutta Crystal Palace on pelattu ottelussa yli 50 prosentin suosikiksi ja se on liian iso lukema tässä kohtaa. Aston Villa on valmis yllättämään ja jatkamaan positiivista menoaan Gerrardin alaisuudessa.