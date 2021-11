Tilaajille

Tiedätkö, kuka on Olle Lycksell? No, älä sure. Ei tiedä moni muukaan.

Växjö Lakersin Lycksell kantoi CHL-pelien ”Top scorer” -erikoispaitaa, kun Tappara tällä viikolla pudotti Ruotsin jääkiekkomestarin taistelussa maanosamme mestaruudesta. Harva meistä oli etukäteen edes kuullut ruotsalaisseuran tehopelaajasta.