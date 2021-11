Kuortaneella kisataan ensi vuonna 18. kesäkuuta.

Kuortane

Kotimaisen yleisurheilukesän huippuhetkiin lukeutuva Kuortane Games -kisa nousee korkeammalle kansainvälisten yleisurheilukisojen asteikossa, järjestäjät kertoivat keskiviikkona.

Kuortaneen kisa oli Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin Continental Tour -sarjassa tänä vuonna kolmoskategoriassa eli "bronze" (pronssi) -tasolla. Nyt kisa nousee "silver" (hopea) -tasolle. Kuortane on hopeatason pienin kilpailupaikka.

”Tason nousun myötä Kuortane Games on Suomen toiseksi arvokkain kisa Paavo Nurmi -kisojen jälkeen, joka on kultatason kilpailu. Kisojen tapahtumaranking on kahdesta haasteellisesta koronavuodesta huolimatta noussut”, kisojen pääsihteeri Tuomas Mikkola kertoo.

Kuortaneella kisataan ensi vuonna 18. kesäkuuta. Kisojen budjetti kasvaa pronssitason 150 000 eurosta noin puoleen miljoonaan euroon.