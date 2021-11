Matti Mattsson nähdään loppuvuoden aikana vielä lyhyen radan SM-kilpailuissa. Ensi keväänä tähtäin on taas Japanissa.

Olympiapronssia Tokiossa voittanut Porin Uimaseuran Matti Mattsson palasi kilpa-altaaseen viikonloppuna Jyväskylässä.

Mattsson osallistui Grad Prix -kilpailuun, jossa hän tuli48 pisteellä jaetulle toiselle sijalle yhdessä Vandersin Kalle Mäkisen kanssa. Kokonaisvoiton vei 54 pistettä sivulajeissaan kerännyt Jyväskylän Aallon Mimosa Jallow.

Mattsson ui GP-kilpailuissa 100 ja 200 metrin rintauinnin. Sadalla metrillä Mattsson kellotti ajan 59.05 ja 200 metrillä ajan 2.05.86. Porilainen voitti molemmat lajit.

”Ihan positiivinen reissu. Sain hyviä kisoja tehtyä ja oli kiva päästä kisaamaan pitkästä aikaa”, Mattsson sanoi Suomen Uimaliiton tiedotteessa.

”Lyhyt rata on minulle jonkinlainen peikko ja uiminen on aina hieman sellaista väkisin yrittämistä. Vedot eivät tahdo osua päätyyn hyvin ja tälläkin reissulla kaikki vedot jäivät kauas päädystä.”

Olympialaisten jälkeen Mattsson oli poissa altaasta kuusi viikkoa, mikä on hänen koko uransa pisin aika poissa uintiharjoittelusta.

"Tässä on vasta noin puolitoista kuukautta treenejä alla, eli ei ihan liikaa näin ensimmäisiin kilpailuihin.”

”Treeneissä on ollut vielä hieman alkuhakemista ja tekeminen on aika ailahtelevaa. Vähän jumista ja kankeaa, mutta nautin arjesta ja treenaamisesta, ja altaassa on kiva tehdä töitä. Positiivisin mielin mennään eteenpäin ja kyllä se vauhtikin alkaa pikkuhiljaa taas löytyä.”

Mattsson kisaa loppuvuoden aikana vielä lyhyen radan SM-kilpailuissa. Mattsson kertoo, että päätös jättää syksyn lyhyen radan EM- ja MM-kilpailut väliin tehtiin jo ennen olympialaisia.

”Tässä on pitkät viisi vuotta takana ja päätimme, että on turha lähteä väkisin yrittämään heti syksyllä kisakuntoon. Annetaan kehon ja mielen levätä. SM-kisat ovat tämän syksyn pääkohokohta. Kiva lähteä taas puolustamaan mestaruuksia ja hakemaan lisää kisarutiinia”, porilainen suunnitteli.

Keväällä Mattssonin tähtäimessä ovat toukokuussa Japanissa järjestettävät uinnin pitkän radan MM-kilpailut.

"MM-kisat tulevat todella nopeasti. Kun vuosi vaihtuu, ne ovat jo oikeastaan aivan kulman takana.”