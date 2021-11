Seuraamme tällä palstalla satakuntalaislähtöisten palloilijoiden menestystä maailmalla viikoittain. Seurattavat pelaajat eivät ole jokaisella viikolla samoja.

Leo-Pekka Tähti palasi kakkoslajiinsa pyörätuolikoripalloon. Joukkueen alkukausi on mennyt hyvin, mutta porilainen on vielä hakenut parasta virettään.

Espanja

Leo-Pekka Tähti matkasi paralympialaisten jälkeen toiseen kotikaupunkiinsa Espanjan Fuengirolaan. Siellä mies palasi myös välivuoden jälkeen kakkoslajiinsa pyörätuolikoripalloon.

Tähti palasi hänelle tuttuun Amiveliin, joka pelaa läheisessä Velez-Malagan kaupungissa. Pelaamattomuus on näkynyt porilaisen otteissa, mutta nopea porilainen on saanut syksyn edetessä juonesta paremmin kiinni. Porin kaupungin palkittavana viikolla käväissyt Tähti on pelannut neljä peliä, joissa on syntynyt neljä pistettä.