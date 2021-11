Sebastien Ogierin mestaruus on vain sinettiä vailla

Jari-Matti Latvalan johtamalle Toyota-tiimille tulossa tuplajuhlat eli myös tallimestaruus.

Monza, Helsinki

Toyotan Sebastien Ogier on erittäin lähellä uransa kahdeksatta maailmanmestaruutta. Ensi kaudella enää valikoituja kisoja ajava Ogier on Monzan MM-rallissa kärkipaikalla, kun ajamatta on sunnuntaina kolme erikoiskoetta.

”Yritin pitää riskit hallinnassa tänään. Huomenna meidän pitää hoitaa homma tyylillä loppuun. Tähän asti on näyttänyt hyvältä, mutta on maltettava loppuun saakka”, Ogier totesi.

Illalla johtopaikalta toiseksi taipunut tallikaveri Elfyn Evans on vain puolen sekunnin päässä Ogierista, mutta ranskalaiselle riittää mikä tahansa palkintosija mestaruuden varmistamiseksi.

"Mestaruus on päätavoitteeni, ei kisan voitto. Jos tapahtuu mitä tahansa, Elfyn saa helpon voiton. Keskityn vain omaan tekemiseen ja ajamiseen. Toistaiseksi se on toiminut”, äärimmäisen keskittynyt multimestari jatkoi.

Kolmantena kisan päätöspäivään starttaa Hyundain Dani Sordo ennen tallikavereitaan Thierry Neuvillea ja Oliver Solbergia.

Rovanperä toteutti tallin suunnitelmaa

Toyotan suomalaiskuski Kalle Rovanperä kurvaili myös lauantain erikoiskokeet rauhassa läpi. Rovanperän tehtävänä on tuoda auto varmasti maaliin, jotta merkkimestaruus varmistuu Toyotalle, vaikka kärkinimille Ogierille ja Evansille sattuisi jotain.

Jari-Matti Latvalan johtaman Toyotan merkkimestaruusjuhlia ei kuitenkaan enää estä kuin ihme, sillä selvitettävänä on vain kolme rataerikoiskoetta.

"Tänään oli aika hienot olosuhteet, kuivaa ja puhdasta. Oli ihan mukavaa ajaa välillä vähän reippaammin. Ei kuitenkaan otettu mitään riskejä, ja vähän pystyi nauttimaan ajamisesta”, yhdeksännellä sijalla oleva Rovanperä summasi.

Monza on viimeinen ralli nykyisillä WRC-autoilla. Rovanperällä jäi hieman hampaankoloon, koska kautta aikain nopeimman ralliauton suorituskyky olisi ollut mukavaa mitata ulos vielä kerran.

"Vähän on haikea fiilis, kun ei ole voinut ajaa kunnolla kilpaa. Ei pystytä nyt kunnon jäähyväisiä antamaan näille autoille. Tilanne on nyt tämä”, Rovanperä huokaisi.

Suninen löysi lisää vauhtia

Hyundain WRC-autolla Monzassa kisaava Teemu Suninen löysi paremman vauhdin lauantain vuoristoerikoiskokeilla. Kertaalleen kolmannenneksi parhaan ajan kirjauttanut Suninen oli silti vaikeuksissa Monzan legendaarisen moottoriradan pyörityksissä.

Päätöspäivään Suninen lähtee seitsemänneltä sijalta. Entinen tallikaveri, Fordin Gus Greensmith on kuitenkin vain 7,7 sekunnin päässä.

"Tämä päivä oli parempi kuin eilinen. Sain ajettua lähemmäksi kärkeä pätkäajoissa. Varsinkin kuivissa olosuhteissa luotto ajamiseen oli hyvä. Edelleen pitää ajamista parantaa mutaisissa ja likaisissa kohdissa”, Suninen sanoi.

Fordin Rally2-autolla ajava Jari Huttunen pitää hallussaan WRC2-luokan kärkitilaa ennen sunnuntain päätöserikoiskokeita.