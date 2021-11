Monza/Helsinki

Toyota-tallin Elfyn Evans johtaa kauden päättävää Monzan MM-rallia perjantain avauspäivän jälkeen. Kun takana on seitsemän erikoiskoetta, Evansin etumatka tallikaveri Sebastien Ogieriin on 1,4 sekuntia. Kolmantena on Hyundain Thierry Neuville, joka on jäänyt kärjestä 21,6 sekuntia.

Hyundain Teemu Suninen on kahdeksantena ja Toyotan Kalle Rovanperä yhdeksäntenä. Sunisen ero kärkeen on 1.28,6 ja Rovanperän 1.57,3 minuuttia. MM-sarjaa johtavalla Ogierilla on 17 pisteen etumatka Evansiin. Monzan MM-ralli päättyy sunnuntaina.