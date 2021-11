Main ContentPlaceholder

Urheilu | Mäkihyppy

”Kesä meni vaihtelevasti, mutta hyvät suoritukset ovat olleet ihan hyviä” – Antti Aalto säätää hyppyä ja monoja

Hyppy on ailahdellut kesän ja syksyn harjoituskaudella. Suunta maailmancupin avauksen kynnyksellä on oikea, ja tuntuma uusiin välineisiin on löytymässä.

Mäkihypyn maailmancup alkaa tänä viikonloppuna. Kuvassa Suomen johtava mäkihyppääjä Antti Aalto, 26.

STT, Helsinki Suomen johtavana mäkihyppääjänä viime vuodet palvellut Antti Aalto kertoo hyppyvireensä vaihdelleen kesän ja syksyn harjoituskaudella. Myös välinepuolella on riittänyt säätämistä viikonvaihteessa Venäjän Nizhny Tagilissa alkavan maailmancupin kynnyksellä. Varusteiden viilauksen lisäksi Aalto on joutunut käymään nenän sivuonteloiden leikkauksessa, mutta loukkaantumisilta hän on säästynyt. ”Kesä meni vaihtelevasti, mutta hyvät suoritukset ovat olleet ihan hyviä”, Aalto kertoi Hiihtoliiton mediatapaamisessa Helsingissä. ”Varusteita on säädetty aika paljon ja haettu sitä sopivaa asetusta ihan vielä tässä syksylläkin. Syksyyn tuli myös parin viikon tauko ja SM-kesäkisat jäivät välistä, kun nenän sivuontelot operoitiin.” Nenään piti kajota, koska Aalto oli kärsinyt allergioista "aika paljon" vähänkään pölyisemmissä huonetiloissa. ”Pikku lovihan siitä tuli, mutta nyt on hyvä olla sen kanssa. Pitkässä juoksussa se oli varmasti hyvä ratkaisu”, Aalto jatkoi. Rentoutta keulalle Sekä henkilökohtainen valmentaja Lauri Hakola että maajoukkueen päävalmentaja Janne Väätäinen vahvistavat Aallon letkeän hyppykunnon harjoituskauden hehkeimmillä hetkillä. ”Antin alkukesä oli hyvä ja keskikesä välillä jopa erittäin hyvä”, Väätäinen tiivistää Aallon hyppyvireen vaihtelun. ”Loppukesästä oli taas vähän hakemista, eikä se ollut vielä viime viikon viimeistelyleirillä Planicassa parhaimmillaan. Askelmerkit olympiakauteen ovat kuitenkin selvät.” Hakola kokee tilanteen samoin. ”Suunta on oikea”, Hakola sanoo viime harjoitusviikoista. Aalto silppusi harjoituskaudella hyppyään palasiksi ja harsi sitä taas ehyemmäksi kokonaisuudeksi. ”Välillä pitää pilkkoa tekemistä pienempiin osiin, jotta kokonaisuus kehittyisi”, Aalto kuvaa mäkihypyn palapeliä. ”Syksyllä ja talvella on tarkoitus pitää homma yksinkertaisempana.” Myös valmennuksessa on keskitytty siihen, että maajoukkuemiesten hyppy lähtisi keulalta rennosti. ”Kontrolli tuo hyppyyn jännitettä”, Hakola muistuttaa. ”Valmennuksessa tämä on herkkä asia, jotta rationaalinen ajattelu ei lisääntyisi. Täytyy tavoitella isompia mielikuvia ja löytää hyppääjälle toimiva malli.” Päävalmentaja tiivistää asian ytimekkääksi viestiksi kilpailukauden alkaessa. ”Antaa mennä vaan”, Väätäinen kannustaa maajoukkueen mäkimiehiä. Potentiaali irti Aallolle on siunautunut ylitöitä myös uudesta monomerkistä. Sopivaa monon, kantalapun ja kiilan yhdistelmää on kartoitettu testaamalla. ”Lähtökohta on, että asetukset haetaan kesällä ja talvi edettäisiin samoilla säädöillä”, Aalto kertoo. Viilailua on riittänyt viime päiviin, mutta viimeistelyleiri Planicassa sujui silti varsin hyvin. Sieltä Aalto ja Niko Kytösaho matkustivat suoraan Münchenin ja Jekaterinburgin kautta Nizhny Tagilin talvisiin maisemiin. Aallon olympiakauden tavoite kuvaa prosessia, jolla mäkihypyssä lähestytään täysosumia. ”Toivon, että pystyisin saamaan potentiaalin mahdollisimman hyvin irti”, Aalto muotoilee ajatuksensa.