Leo-Pekka Tähden kisamenestys palkittiin Porin kaupungin stipendillä

Kaupunki antoi Tähdelle 10 000 euron henkilökohtaisen stipendin.

Pori

Porin kaupunki muisti Leo-Pekka Tähteä hänen kisamenestyksestään 10 000 euron henkilökohtaisella stipendillä. Samalla tehtiin 10 000 euron lahjoitus Leo-Pekka Tähden nimeä kantavaan, vammaisurheilua sekä erityislasten ja -nuorten liikunnan edellytyksiä tukevaan rahastoon, kaupunki tiedottaa.

Rahasto perustettiin, kun Tähti voitti kaksi EM-kultaa kesäkuussa Puolassa. Nyt tehty lahjoitus rahastoon oli huomionosoitus Tähden Tokiossa saavuttamasta paralympiahopeasta.

Henkilökohtainen stipendi on huomionosoitus Tähden vuoden 2021 aikana saavuttamista paralympiahopeasta ja kahdesta Euroopan mestaruudesta.

”Olen erittäin otettu Porin kaupungin huomionosoituksista. Vammaisurheilun edistämiseen sekä erityislasten ja nuorten liikkumiseen kohdennettu rahastolahjoitus merkitsee minulle vielä enemmän kuin henkilökohtainen stipendi. Paraurheilun jatkuvuus on asia, mitä haluan itsekin edistää ja perustetun rahaston turvin voidaan auttaa tulevien tähtien syttymistä”, Leo-Pekka Tähti kertoo tiedotteessa.

Kaupungin lahjoitusrahastojen yhteyteen avattu Leo-Pekka Tähden mukaan nimetty vammaisurheilua sekä erityislasten ja -nuorten liikunnan edellytyksiä tukeva rahasto on tarkoitettu lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastus- ja liikkumismahdollisuuksien edistämiseen.

”Yhdenvertaisuus on tärkeää ja tukeminen on erityisen perusteltua, jotta jokaisella on mahdollisuus liikkumiseen”, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti toteaa tiedotteessa.

Rahaston pääoman kerryttämää tuottoa tullaan jakamaan erikseen laadittavien periaatteiden mukaan urheilijoille. Tukea voidaan antaa esimerkiksi välineisiin, harjoitusympäristöihin sekä valmennukseen.