Suora lähetys Tiikerit–Karhut-ottelusta alkaa tässä artikkelissa lauantaina hieman ennen kello 17.

Vikkelä Tuomas Huhtala on yksi Karhujen tehokkaimmista pelaajista.

Karhuille jokainen peli on tällä kaudella ikään kuin pudotuspeli. F-liigan putoamiskamppailu on trilleri, joka on jo käynnissä ja jatkuu vielä monta kuukautta.

Porilaisjoukkue on kyennyt voittamaan tähän mennessä kaksi ottelua tällä kaudella. Voittoja tarvitaan ehdottomasti lisää, jos Karhut haluaa jatkaa F-liigassa myös ensi kaudella.