EM-turnaukseen Suomen vieneen topparikaksikon maajoukkueurat päättyivät Ranska-otteluun.

Helsinki

Suomen puolustuksen kantaviin voimiin kuuluneiden Paulus Arajuuren, 33, ja Joona Toivion, 33, maajoukkueurat päättyivät MM-karsintojen viimeiseen kotiotteluun täyden Olympiastadionin edessä.

Se oli hieno päätös Huuhkajien keskuspuolustuksen sotureille, jotka muodostivat joukkueen kivijalan EM-karsinnoissa.

Toivio ja Arajuuri pääsivät kiittämään Ranska-ottelun jälkeen kotiyleisöä hienolla tavalla, ja stadionin valotaulut kertoivat yleisölle, että tämä jäi kaksikon viimeiseksi otteluksi.

”Pohjoiskaarre, kiitos kaikesta”, luki valotauluilla Toivion ja Arajuuren kuvien kera.

Arajuuri pelasi maajoukkueessa 58 ottelua ja teki kolme maalia. Toivio pelasi peräti 78 ottelua ja teki kolme maalia.

MM-karsintojen lopussa nuorempi sukupolvi korvasi jo kaksikon, kun päävalmentaja Markku Kanerva valitsi Robert Ivanovin, 27, ja Leo Väisäsen, 24, Toivion ja Arajuuren tilalle kolmessa viimeisessä ottelussa.

”Haikeus on myös mielessä, koska kaksi upeata persoonaa lopetti maajoukkueuransa. Heidän kanssaan on ollut pitkä matka. He ovat antaneet hienon panoksen suomalaiselle jalkapallolle, ja heitä tulee ikävä.”

”Rooman leirillä [viime viikolla] he kertoivat, että mikäli taival karsinnoissa päättyy, niin samalla päättyvät heidän maajoukkueuransa.”

Teemu Pukki halusi myös sanoa kiitoksensa Arajuurelle ja Toiviolle lehdistötilaisuudessa.

”Haluan myös sanoa ison kiitoksen Paukulle ja Joonalle. Iso kiitos heille. Harmittava tulos tänään, mutta kaikkemme teimme.”

”Olisimme halunneet jatkaa tätä matkaa Arajuuren ja Toivion kanssa. Pettymys on päällimmäisenä mielessä. Mutta hyvin pian tulee mieleen ylpeys. Matka jatkuu. Minulle seuraavat kotikisat ovat Saksassa 2024. Sitä odotan innolla. Saatte kuunnella tyhmiä juttujani vielä hetken aikaa”, Lukas Hradecky sanoi.

Lue lisää: Huuhkajien haaveet MM-kisoista ohi: Ranska voitti Helsingissä, Ukraina nousi Suomen ohi

Lue lisää: Huuhkajien Paulus Arajuuri ja Joona Toivio lopettavat maajoukkueuransa