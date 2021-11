Suomelle voisi riittää myös tappio tiistai-illan ottelusta, mutta voitto Ranskasta olisi varmin tapa jatkaa kohti MM-jatkokarsintoja.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa MM-karsinnan viimeisessä ottelussaan Ranskan Helsingin olympiastadionilla tiistaina. Ottelulla on suuri merkitys Huuhkajille, mutta Ranskalle ottelussa on kyse lähinnä maineesta.

Samaan aikaan Suomen ottelun kanssa pelataan Bosnia ja Hertsegovinan ja Ukrainan välinen ottelu, jonka tilanteita on syytä myös Suomessa seurata.

Tällä hetkellä tilanne on tämä: Ranska on jo varmistanut D-lohkossa lohkovoiton. Suomi on kakkosena ja Ukraina kolmantena kahden pisteen päässä Suomesta. Lohkokakkonen jatkaa MM-jatkokarsintaan.

Suomen tilanne on hyvin selkeä, jos Suomi voittaa Ranskan: Suomi sijoittuu toiseksi ja jatkaa MM-jatkokarsintaan, kävi Ukrainalle miten tahansa. Samoin tilanne on selkeä, jos Ukraina ei voita Bosniaa: Suomi sijoittuu silloinkin toiseksi, vaikka häviäisi Ranskalle.

Jos Suomi pelaa tasapelin ja Ukraina voittaa Bosnian, on Suomella silloinkin mahdollisuus jatkokarsintaan. Jos Ukraina nimittäin voittaa yhdellä maalilla Bosnian, Suomella on mahdollisuus tasapelillä MM-jatkokarsintaan, mutta kuvio muuttuu hankalammaksi.

Ukrainan voittaessa 1–0 Suomen tasatuloksen pitää olla vähintään 1–1. Tulos 0–0 ei siis riitä, sillä ratkaisevaksi nousee tehtyjen maalien määrä, jos maaliero on muuten sama. Jos Ukraina voittaa 2–1, Suomen pitää pelata 2–2 ja niin edelleen.

Täysin sama maaliero tulisi juuri Suomen 0–0:lla ja Ukrainan 1–0:lla. Se ei valitettavasti kelpaa Suomelle, koska tässä tapauksessa keskinäiset ottelut ratkaisevat, ja niissä Ukraina on Suomen edellä (tasapeli ja Ukrainan voitto).

Jos Ukraina voittaa Bosnian vähintään kahdella maalilla, Suomen pitää voittaa Ranska, sillä silloin tasapeli ei riittäisi Suomelle ollenkaan: Ukrainan maaliero nousisi aina Suomea paremmaksi.

Jos Suomi selviytyy lohkokakkoseksi, edessä ovat jatkokarsinnat ensi maaliskuussa. Niihin selviytyy kaikki kymmenen lohkokakkosta ja kaksi lohkovoittajaa Kansojen liigasta.

Jatkokarsinnassa muodostetaan kolme neljän joukkueen ryhmää, joissa pelataan yksiosaiset pudotuspelit (välierät ja loppuottelu, jonka voittaja selviytyy MM-kisoihin). Se on jo selvää, että Suomi pelaisi välieränsä vieraskentällä. Finaalien kotikentät arvotaan.

Jatkokarsintojen arvonta on 26. marraskuuta kello 18 Suomen aikaa.