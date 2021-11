Guanyu Zhou on kaikkien aikojen ensimmäinen kiinalainen F1-kuljettaja.

Kiinalainen Guanyu Zhou ajaa ensi kaudella F1-sarjan Alfa Romeo -tallissa Valtteri Bottaksen tallikaverina, talli tiedotti.

Bottas siirtyy talliin Mercedekseltä.

22-vuotias Zhou on kaikkien aikojen ensimmäinen kiinalainen F1-kuljettaja.

Tällä kaudella Alfa Romeoita kuljettivat uransa päättävä Kimi Räikkönen ja tallista lähtevä Antonio Giovinazzi.

Zhou ajaa tällä hetkellä F2-sarjaa ja on pisteissä toisena. Hän on Alpine-tallin akatemiakuljettajia. Alfa Romeon mukaan Zhousta ovat kiinnostuneita jossain vaiheessa kaikki tallit.

Aiempien mediatietojen mukaan Zhoun mukana tulisi myös runsaasti kiinalaista sponsorirahaa, arvioiden mukaan 30 miljoonaa euroa.

Alfa Romeon tiedotteessa Zhou sanoo olevansa hyvin valmistautunut F1-sarjan haasteisiin.

”Tavoitteenani on oppia ensi vuonna niin paljon ja niin nopeasti kuin mahdollista. Olen ensimmäinen kiinalainen F1-kuski ja se on läpimurto kiinalaisessa moottoriurheilussa. Minuun on asetettu paljon toiveita, ja se motivoi minua tulemaan paremmaksi ja saavuttamaan enemmän”, Zhou kommentoi.

Alfa Romeon tallipäällikkö Frédéric Vasseur sanoi olevansa varma, että Zhou muodostaa Valtteri Bottaksen kanssa erinomaisen parin.

”Hän on osoittanut F2:ssa olevansa erittäin lahjakas kuljettaja. Alfa Romeolla aiomme auttaa häntä kukoistamaan myös formula ykkösissä.”

Vasseur esitti myös kiitoksensa kolme kautta tallissa ajaneelle Giovinazzille. Toistaiseksi Giovinazzin paras saavutus on viides sija Brasilian GP:ssä kaudella 2019. Kaikkiaan Giovinazzi on yltänyt MM-pisteille kahdeksan kertaa.

Autosportin mukaan Vasseur haluaisi pitää italialaisen mukana tallin lähipiirissä, koska pitää hänestä.

Giovinazzi kiitti Alfa Romeota kuluneista vuosista, mutta valitti Twitter-viestissä myös kovaa kohtaloaan.

”F1 voi olla armoton silloin kun raha määrää säännöt”, hän kirjoitti.

Kauden 2022 F1-kuljettajat:

Mercedes: Lewis Hamilton Britannia, George Russell Britannia

Red Bull: Max Verstappen Hollanti, Sergio Perez Meksiko

Ferrari: Charles Leclerc Monaco, Carlos Sainz Espanja

McLaren: Lando Norris Britannia, Daniel Ricciardo Australia

Alpine: Fernando Alonso Espanja, Esteban Ocon Ranska

Alpha Tauri: Yuki Tsunoda Japani, Pierre Gasly Ranska

Aston Martin: Lance Stroll Kanada, Sebastian Vettel Saksa

Alfa Romeo: Valtteri Bottas Suomi, Guanyu Zhou Kiina

Williams: Alex Albon Thaimaa, Nicholas Latifi Kanada

Haas: Mick Schumacher Saksa ja Nikita Mazepin Venäjä