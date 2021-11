Huuhkajat on mahdollisesti jälleen tekemässä uutta historiaa. Siinä on kyse monesta tekijästä, kuten pitkän aikavälin kehityksestä, karsintaonnesta, päävalmentaja Markku Kanervan hyvästä työstä ja joukkueen pelin kehittymisestä, kirjoittaa urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Suomalainen jalkapalloyleisö on saanut kolmen viime vuoden aikana todistaa ennennäkemätöntä menestystarinaa.

Kaksi vuotta sitten 15. marraskuuta Suomen miesten jalkapallomaajoukkue saavutti historiansa ensimmäisen arvokisapaikan voittamalla paikan EM-turnaukseen. Tämän viikon tiistaina 16. marraskuuta maajoukkue saattaa tehdä uudelleen historiaa.

”Tällaisia pelejä varten pelaamme. Aivan huikeata päättää karsintojen lohkovaihe tällaiseen peliin. Vastassa on maailman­mestari ja Kansojen liigan hallitseva voittaja. Paljon on potissa”, sanoi päävalmentaja Markku Kanerva maanantaina.

Huuhkajilla on mahdollisuus saavuttaa ensi kertaa jatkokarsintapaikka MM-kisoihin, kun se pelaa tiistai-iltana Ranskaa vastaan. Kyseessä olisi samalla ensimmäinen kerta, kun maajoukkue sijoittuisi MM-karsintalohkossa toiselle sijalle.

Voitolla jatkokarsintapaikka olisi varmasti Suomen, samoin siinä tapauksessa, että Ukraina ei voita tiistaina. Tasapeli riittäisi, jos Ukraina voittaisi Bosnia ja Hertsegovinan maalilla ja Suomi tekisi omassa ottelussaan yhtä monta maalia kuin Ukraina.

Suomen Daniel O’Shaughnessy yritti pysäyttää Ranskan Antoine Griezmannin Lyonissa pelatussa MM-karsintaottelussa syyskuussa. Griezmann teki 2–0 päättyneen ottelun molemmat maalit.

Teemu Pukki tasoitti karsintaottelun Ukrainaa vastaan Kiovassa maaliskuussa.

EM-karsinnoissa marraskuisessa kylmyydessä pelattu Liechtenstein-ottelu tuntui läpihuutojutulta, mutta nyt vastassa on kisoihin jo selviytyneen Ranskan kakkos­miehistö, jonka todellista motivaatiota voi vain arvailla.

Vaikka kyseessä onkin vain jatko­karsinta­paikka, voi sanoa, että miesten maajoukkue ei ole ollut näin lähellä MM-kisoja 24 vuoteen. Silloin haave jatko­karsinta­paikasta romuttui Unkaria vastaan Olympia­stadionilla surullisen­kuuluisalla omalla maalilla.

Siinä on kyse monestakin tekijästä, että Huuhkajat on mahdollisesti jälleen tekemässä uutta historiaa: pitkän aikavälin kehityksestä suomalaisessa jalkapalloilussa, karsinta­onnesta, päävalmentaja Kanervan hyvästä työstä ja joukkueen pelin kehittymisestä viime vuosina.

Vasta viime vuosikymmeninä Suomi on voinut uskottavasti kamppailla kisapaikasta. Kovin kaukana se ei ollut vuoden 1986 karsinnoissa, kun Martti Kuuselan valmentama maa­joukkue jäi parin pisteen päähän suorasta kisapaikasta.

Aina niihin karsintoihin asti Suomi oli saanut karsinnoissa korkeintaan pisteen ottelua kohden. Vuosina 1998–2006 pistekeskiarvot paranivat ja nousivat tasolle 1,3–1,5, kun myös pelaajien taso parani.

Kehitys huipentui vuonna 2010 MM-kisojen karsintoihin, joissa Suomi jäi kuuden joukkueen lohkossa kolmanneksi Saksan ja Venäjän jälkeen 1,8 pisteen keskiarvolla. Silloin jatkokarsintapaikka jäi neljän pisteen päähän.

Tiistaina Huuhkajat sivuaisi voitolla vuoden 2010 karsintojen 1,8 pisteen keskiarvoa.

Maaliskuussa Olympiastadionilla Suomi ja Bosnia ja Hertsegovina pelasivat tasapelin. Teemu Pukin ja Paulus Arajuuren välissä vierasjoukkueen tähtihyökkääjä Edin Džeko.

Viime lauantaina Zenicassa Huuhkajat saivat juhlia Bosnia ja Hertsegovinan kustannuksella.

Karsinnoissa on aina mukana ripaus onnea, kun puhutaan karsintalohkojen arvonnasta. EM-karsinnoissa ja sitä edeltäneessä ensimmäisessä Kansojen liigassa Suomella oli paljonkin arvontaonnea.

Kansojen liigan menestys petasi Suomelle paikan EM-karsintojen kolmoskorissa, jossa joukkue säilytti paikkansa EM-karsintojen menestyksen avulla. MM-karsinnoissa Suomen etu oli, että se sai jälleen samaan lohkoon laskukurssilla olevan Bosnia ja Hertsegovinan. Suomea hyödytti sekin, että Ukraina vaihtoi päävalmentajaa kesken MM-karsintojen.

Ratkaisevaa Suomen tämänkertaiselle karsintamenestykselle on tietenkin ollut se, että joukkue on onnekkaasti hyötynyt muiden maiden ristiin pelaamisesta. Ilman Kazakstanin kahta tasapeliä Ukrainaa vastaan Suomi ei olisi näin hyvässä tilanteessa.

Ukraina on voittanut vain yhden ottelun, samoin Bosnia ja Hertsegovina. Suomen pahimmat kilpailijat ovat selvästi alisuoriutuneet.

Lokakuussa Kazakstanissa Teemu Pukki nousi Suomen maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijäksi ohi Jari Litmasen.

Ennakolta oli selvää, että nykymaa­joukkueen Huuhkajat kamppailisi lohkon kakkossijasta Bosnia ja Hertsegovinan ja Ukrainan kanssa.

Karsinnat alkoivat lievällä pettymyksellä, kun Huuhkajat jäi avausottelussa Bosnia ja Hertsegovinan kanssa 2–2-tasapeliin, mutta 1–1-tasapeli Ukrainasta oli kuin pieni voitto.

Alku oli kuitenkin hyvä. Neljänkymmenen vuoden aikana Suomi on aloittanut MM-karsinnat kahdella tappiottomalla ottelulla vain kerran aiemmin, vuoden 2010 MM-kisojen karsinnoissa. Kolme Teemu Pukin maalia varmisti kaksi pistettä.

Kolmannessa ottelussa Kazakstania vastaan Suomi otti viimein avausvoiton Joel Pohjanpalon maalilla. Syyskuun toinen karsintaottelu Ranskaa vastaan päättyi odotetusti vierastappioon.

Lokakuun alussa tuli karsintojen surkein tulos, kun Suomi joutui taipumaan Ukrainalle maalein 1–2 kotikentällä. Pukki teki karsintojen neljännen maalinsa, mutta Suomen puolustus petti. EM-karsinnoissa Suomen puolustuksen lukkoina toimineille toppareille Joona Toiviolle ja Paulus Arajuurelle tuli virheitä, joista maksettiin kovaa hintaa takaiskumaaleina.

Kuopion Palloseurasta maajoukkueeseen noussut Urho Nissilä ampui vapaapotkun ottelussa Ukrainaa vastaan lokakuussa.

Tappio saattoi vauhdittaa Kanervan maajoukkueen uudistumista. Seuraavissa kahdessa ottelussa avauskokoonpanoon tulivat Toivion, 33, ja Arajuuren, 33, tilalle Leo Väisänen, 24, ja Robert Ivanov, 27.

Viimeistään syksyllä paikkansa avaus­kokoonpanossa on ottanut pysyvästi Rasmus Schüller, 30, joka on korvannut loukkaantumisista kärsineen Tim Sparvin, 34. Syksyllä Huuhkajien joukkueeseen nousi ryminällä myös Urho Nissilä, 25, joka on pelannut nyt kuusi maaottelua. Avaus­kokoonpanon uudet pelaajat ovat täyttäneet ruutunsa toistaiseksi oikein hyvin.

Lokakuun toisessa maaottelussa Kazakstanissa Pukki teki karsintojen viidennen ja kuudennen maalinsa Nissilän ja Robin Lodin syötöistä. Näissäkin karsinnoissa Pukin tehokkuus on ollut Huuhkajille ehdottoman tärkeää.

Lauantaina Pukki jäi ilman maaleja, mutta hän oli alustamassa Suomen ensimmäistä ja toista maalia Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan. Lod on ollut myös ratkaisevan tehokas karsintojen lopussa. Zenicassa hän teki Suomen toisen maalin ja syötti kolmannen.

Bosnialaismedia kysyi Kanervalta, mikä on hänen reseptinsä siihen, että Suomi on ollut niin hyvä Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.

”Resepti on yksinkertainen: puolusta tiiviisti, hyökkää tehokkaasti”, Kanerva vastasi.

Sama resepti on ollut käytössä kaikissa muissakin otteluissa syksyn 2018 Kansojen liigasta lähtien.

Daniel O’Shaughnessy teki Suomen kolmannen maalin Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan lauantaina.

Tietyt keskeiset tunnusluvut ovat parantuneet kolmessa vuodessa koko ajan. My Coazh -tilastoyhtiön datan mukaan esimerkiksi hyökkäysalueen viimeisellä kolmanneksella pelattujen sekuntien määrä on kasvanut ja joukkue on pystynyt syöttämään enemmän vastustajan rangaistusalueelle.

Kansojen liigassa vuonna 2018 Huuhkajat pelasi ottelua kohden keskimäärin 320 sekuntia viimeisellä hyökkäyskolmanneksella. EM-karsinnoissa luku oli kasvanut 327 sekuntiin ja MM-karsinnoissa jo 370 sekuntiin.

MM-karsinnoissa Suomi on pystynyt syöttämään keskimäärin 29 kertaa vastustajan rangaistusalueelle. EM-karsinnoissa lukema oli vielä 17,5.

Vaikka Huuhkajien saavuttamat pisteet ovat tulleet vaikeiden otteluiden jälkeen, Huuhkajien pelistä on löydettävissä asioita, jotka kertovat pelin kehittymisestä. Se on auttanut joukkuetta pisteeseen, jossa tavoitteena oleva jatkokarsintapaikka on vielä pelissä tiistaina.

Suomi–Ranska Olympiastadionilla tiistaina kello 21.45. Nelonen, Ruutu+, Elisa Viihde Viaplay ja V Sport 2 Suomi näyttävät ottelun.