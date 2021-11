"Jos emme ole lohkokakkosia, päällimmäinen tunne on varmasti pettymys."

Hyökkääjä Teemu Pukki yltänee tiistai-iltana Helsingin Olympiastadionilla komeaan rajapyykkiin Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa.

Pukki rikkoo sadan A-maaottelun rajan, mikäli hän pääsee MM-karsintapelissä Ranskaa vastaan kentälle.

”On tosi iso kunnia edustaa maataan, ja sadas A-maaottelu tulee toivottavasti tiistaina. Ei ole kovin monta kaveria, jotka sen ovat tehneet. On hienoa päästä heidän joukkoonsa ja vieläpä pelissä, jossa on iso panos ja todennäköisesti täysi stadion”, Pukki sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Vähintään sataan A-maaotteluun ovat suomalaisista miespelaajista yltäneet Jari Litmanen, Jonatan Johansson, Sami Hyypiä ja Ari Hjelm.

Pukilta kysyttiin, ketkä hän nostaisi miesten maajoukkueen kaikkien aikojen kolmeksi ykköspelaajaksi.

”Litti, Hyypiä ja nostaisin myös Luken omaan top-kolmoseeni”, Pukki sanoi viitaten Huuhkajien nykymaalivahtiin Lukas Hradeckyyn.

Hallitseva MM-voittaja Ranska on jo varmistanut lopputurnauspaikkansa. Suomi taistelee jatkokarsintapaikkaan oikeuttavasta lohkon kakkospaikasta.

Huuhkajat on ennen päätöskierrosta lohkokakkosena kahden pisteen erolla kolmantena majailevaan Ukrainaan, jolla on Suomea yhden osuman huonompi maaliero.

Tasapisteissä joukkueiden paremmuus määräytyy ensimmäisenä maalieron perusteella.

Voitto Ranskasta toisi Suomelle kakkospaikan varmuudella. Muilla tuloksilla mahdollinen jatkokarsintapaikka riippuu samaan aikaan pelattavasta ottelusta Bosnia ja Hertsegovina–Ukraina.

Tasapeli Ranskaa vastaan vie Suomen varmuudella jatkokarsintapaikkaan, jos Ukraina ei voita Bosniaa.

Mikäli Ukraina voittaa Bosnian yhden maalin erolla, Huuhkajat tarvitsee Ranska-ottelusta vähintään tasapelin, jossa se tekee yhtä monta maalia kuin Ukraina. Ranska-tappiokin riittää Suomelle, jos Ukraina ei voita Bosniaa.

”On iso tekijä, mitä Bosniassa tapahtuu, mutta meidän on turha pelata otteluamme miettien toisen pelin tapahtumia. Täytyy lähteä pelaamaan rohkeasti ja yrittää voittaa Ranska, vaikka iso ja paha vastustaja onkin vastassa”, Pukki sanoi.

Ranska luultavasti antaa lepoaikaa monille ykköstähdilleen. Siitä huolimatta Huuhkajia vastaan tulee nippu huippupelaajia.

”Ranska on käytännössä aina ollut maailman top-3:n jengi, kun olen seurannut futista. Olen aina tykännyt siitä, että heillä on ollut hyökkäysvoimaa vaikka muille jakaa. Laatu on siinä joukkueessa aika iso”, Pukki sanoi.

MM-karsintojen vieraspelissään Huuhkajat jäi pahasti Ranskan jalkoihin, ja tuloksena oli Suomen 0–2-tappio.

”Emme ansainneet siitä pelistä mitään. Ranska oli meitä silloin paljon parempi. Meidän täytyy olla rohkeampia pallon kanssa ja parempia vastahyökkäyksissämme, mikä on varmasti yksi ase, jolla voimme vahingoittaa heitä”, Pukki sanoi ja nosti kolmanneksi tärkeäksi kohdaksi erikoistilanteet.

Huuhkajilla on allaan komea 3–1-vierasvoitto Bosnia ja Hertsegovinasta. Suomen MM-karsintaurakkaan mahtuu myös heikkoja hetkiä, vaikka lohkon kakkospaikka on omissa hyppysissä.

”Voimme olla tyytyväisiä tähänastisiin karsintoihimme. Huomisella on iso merkitys siihen, miten tyytyväisiä voimme olla. Jos emme ole lohkokakkosia, päällimmäinen tunne on varmasti pettymys.”

Suomen ja Ranskan välinen jalkapallon MM-karsintaottelu alkaa kello 21.45 Olympiastadionilla.