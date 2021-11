Vihjerivit Vihjesysteemit

Pieni systeemi

T5-1: 4 Swan Orden, 2 Bassi Combo, 8 Miya Gran

T5-2: 7 Joriini

T5-3: 5 Flight Deck

T5-4: 1 Begin To Trust, 2 Mastebeace

T5-5: 7 He's A Horse, 6 Mountain St Leo, 1 Embosset Lemon

18 riviä/1,80 euroa

Porukkasysteemi

T5-1: Kaikki 9 hevosta

T5-2: 7 Joriini

T5-3: 5 Flight Deck, 1 Erna's King, 6 Loser On Loser

T5-4: 1 Begin To Trust, 2 Mastebeace, 4 Meet Me In Shade

T5-5: 7 He's A Horse, 6 Mountain St Leo, 1 Embosset Lemon

243 riviä/24,30 euroa

Porin ravit sunnuntaina kello 13.00.