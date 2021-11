Seuraavaksi porilaisten on pakko ottaa voitto, kun vastassa on F-liigan heittopussiksi ajautunut Tiikerit.

Jossitellaan vähän. Jos Karhut olisi onnistunut voittamaan Jymyn, porilaisilla olisi nyt yhdeksän, seinäjokelaisilla neljä sarjapistettä.

Sarjataulukossa Karhut olisi kymmenentenä ja kauempana viivasta, joka koituu kahden kehnoimman joukkueen kohtaloksi keväällä: Muistutettakoon, että F-liigan systeemi on tällä kaudella erityisen raju, sillä kaksi huonointa putoaa suoraa tietä Divariin. Kolmanneksi huonoinkin joutuu puolustamaan sarjapaikkaansa Divari-joukkuetta vastaan, koska F-liigan joukkuemäärää on tarkoitus pienentää.

Totuus on kuitenkin se, että Karhuilla on kuusi, Jymyllä seitsemän sarjapistettä. Sarjataulukossa Karhut on 12:s. Tämä on juuri se sija, josta joutuisi runkosarjan päätteeksi karsintoihin – ei silti sentään ulos F-liigasta.

Taistelu on äärimmäisen tasainen. Jymyn jälkeen Karhujen yläpuolelta löytyy LASB, jolla on kahdeksan pistettä. Porilaisten alapuolelta löytyvät puolestaan kuuden pisteen Steelers ja nollakerhossa yhä oleva Tiikerit.

Tämä viisikko muodostaa katraan, josta kaksi putoaa varmuudella F-liigasta pois kauden päätteeksi. Ero sarjan muihin joukkueisiin on sarjataulukossa selvä, sillä yhdeksäntenä on pudotuspelipaikasta kamppaileva EräViikingit, joka on saanut kerättyä jo 15 pistettä. Sarjakärki Classicilla, mestarisuosikilla, on taas peräti 28 pistettä.

Juuri tästä syystä Karhut ei olisi saanut hävitä Jymylle kotikaukalossaan; nämäkin pisteet voivat ratkaista kaiken, kun taulukkoa katsotaan keväällä.

Muutoin Karhujen alkukausi on kyllä sujunut mallikkaasti, vaikka takana onkin vain kaksi voittoa ja yhdeksän häviötä.

Voitot ovat kuitenkin tulleet nimenomaan päävastustajista eli LASB:sta ja Steelersistä.

Etenkin LASB:n päänahka oli helpotus, sillä sen Karhut nappasivat vieraspelissä Lahdessa.

Samaan Karhujen on pakko kyetä myös seuraavassa ottelussaan. Kyseessä on vieraspeli F-liigan heittopussiksi ajautunutta Tiikereitä vastaan Vantaalla.

Jos Tiikerit saa siinä pelissä pistetilinsä auki Karhujen kustannuksella, porilaisjoukkuetta odottaa varsin pitkältä tuntuva pelitauko MM-kisojen aikana.