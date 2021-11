Helanderin 12 minuutin juoksutulos oli 4 255 metriä.

Eemil Helander on Suomen kestävyysjuoksun lupaus.

Kestävyysjuoksun tulevaisuuden lupauksiin kuuluva Eemil Helander, 20, on parhaillaan suorittamassa asepalvelustaan ja juoksukunto on talven lähestyessä kohdillaan. Puolustusvoimien Urheilukoulu kertoo nimittäin Facebook-sivuillaan, että Helander on juossut Cooperin testinä tunnetussa 12 minuutin juoksutestissä uuden varusmiesten ennätyksen.

Helander juoksi testissä 4 255 metrin matkan. Tulos on kovin Urheilukoulun vuoden 1979 perustamisen jälkeen.

Helanderin tausta urheilussa on sekä hiihdon että yleisurheilun puolella. Hiihdossa hän oli vielä viime talvena voittamassa nuorten MM-mitalia viestistä. Yleisurheilussa hän voitti Kalevan kisoissa Suomen mestaruuden sekä 5 000 metrillä että 3 000 metrin estejuoksussa. Jälkimmäisessä mestaruus tuli Topi Raitasen hylkäämisen jälkeen.

Suhteessa 5 000 metrin ennätykseensä Helander oli varsin samassa vauhdissa. Helanderin 5 000 metrin ennätys on viime kesänä Lapinlahdella juostu 13.55,80. Tasaisen vauhdin taulukolla aika tarkoittaa jokaista kilometriä aikaan 2.47,16. Reilun neljän kilometrin cooperissaan Helander juoksi kilometrin keskimäärin ajassa 2.49,21.

Helanderin aika osuu yhteen Vierumäen urheiluopiston yliopettajan Timo Vuorimaan Ilta-Sanomille vuonna 2017 tekemään arvion kanssa. Vuorimaa sanoi maajoukkuetason kestävyysjuoksijoiden juoksevan vähintään 4 200 metriä testissä.

Syyskuun lopulla vieremäläisen lukiolaisen Mikko Kauppisen, 18, kerrottiin juosseen Cooperin testissä 3 830 metriä.