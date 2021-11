Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Pori-futis

Puheenjohtajan ajatus: MuSa ja ToVe, tervetuloa FC Jazz Oy:n osakkaaksi – ”Nimestä voimme käydä avoimen keskustelun”

FC Jazz on näyttäytynyt ja ehkä käyttäytynytkin muita parempana. Edustustasolla se on kuitenkin ollut viime vuodet kaupungin kakkonen. Pelaajamäärillä laskettuna entinen mahtiseura on pudonnut Porissa jopa neljänneksi.

