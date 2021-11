Norwichin seuraava peli on 20. marraskuuta, ja siihen mennessä valmentaja pitäisi löytää.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Norwich antoi lauantai-iltana lähtöpassit joukkueen saksalaisvalmentaja Daniel Farkelle. Siitäkin huolimatta, että Teemu Pukin edustama Norwich oli vain muutama tunti aiemmin ottanut kauden avausvoittonsa Valioliigassa kukistamalla vieraissa Brentfordin. Norwich jatkaa kuitenkin sarjajumbona.

Norwichilla on aikaa löytää uusi päävalmentaja, sillä maajoukkuetauon vuoksi seuraava peli on vasta 20. marraskuuta kotona Southamptonia vastaan. Vedonlyöntitoimistot ovat kuitenkin jo asettaneet arvionsa asiasta, ja kärjessä keikkuu Chelsean ex-pelaajalegenda Frank Lampard. Asiasta kirjoittaa muun muassa The Sun -lehti.

Lampard sai lähteä Chelsean valmentajan pestistä viime tammikuussa valmennettuaan lontoolaisseuraa puolentoista vuoden ajan.

Muita "kärkiehdokkaita" ovat muun muassa Steven Gerrard, Suomeakin aikoinaan valmentanut Roy Hodgson, Scott Parker ja Lucien Favre.