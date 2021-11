"Nyt on seuraavien ihmetekojen aika."

STT, Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää MM-karsintojen lohkovaiheen jännittävästi, sillä saumat ensi vuoden MM-lopputurnaukseen ovat vielä olemassa.

Vieraspeli ensi viikon lauantaina Bosnia-Hertsegovinan Zenicassa ja sitä seuraava kotipeli Olympiastadionilla Ranskaa vastaan 16. marraskuuta tarjoavat isoa vuorta kiivettäväksi, mutta päävalmentaja Markku Kanerva ei kavahda.

"Isot haasteet edessä, mutta homma on omissa käsissä ja jaloissa, jos ajatellaan lohkon kakkossijaa ja jatkokarsintapaikkaa”, Kanerva tiivisti julkistaessaan joukkueen peleihin.

"Mielenkiinnolla näitä odottaa, ja kädet jo syyhyävät päästä tekemään joukkueen kanssa hommia. Ja upeaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita tuosta meidän Ranska-pelistä. Tupa on täyttymässä, ja kannustusta tarvitaan. Meidän on pidettävä huolta, että siinä pelissä on panosta”, päävalmentaja jatkoi muistuttaen, että neljä pistettä olisi saatava näistä lohkon päätöspeleistä.

”Molemmat on voitettu (aiemmin), joten se antaa uskoa. Tämä joukkue on osoittanut pystyvänsä ihmeitä tekemään, ja nyt on seuraavien ihmetekojen aika.”

Voittoa tosiaan tarvitaan, ainakin jommastakummasta kohtaamisesta.

Vaikka Zenican "hornankattila" on kahden vuoden takaisen 1–4-tappion myötä hyvin muistissa, on voitto Bosniasta kuitenkin ehkä helpommin otettavissa kuin hallitsevan maailmanmestarin Ranskan kohtaamisesta. Siitäkin huolimatta, että Ranska luultavasti tulee Helsinkiin MM-paikkansa varmistaneena.

Kanerva ei kuitenkaan paljasta korttejaan sen suhteen, lähteekö Huuhkajat Zenicaan erityisen hyökkäysinnolla. Sitä voittoa jahtaamaan.

"Bosnia on vahva kotijoukkue ja saa varmasti aikamoisen tuen yleisöltä. Mutta heillä on vähän sama juttu kuin meillä eli voitto pitäisi ottaa, vaikka kohtaavatkin vielä päätöskierroksella kotonaan (lohkon kakkossijasta myös taistelevan) Ukrainan. Pisteitä meidän on saatava, mutta lähdetäänkö saman tien hakemaan rohkeasti maalia vai tehdäänkö taktisia ratkaisuja tilanteen mukaan, se jää nähtäväksi.”

Kuudella topparilla

Kanervan nimeämässä pelaajaryhmässä ei yllätyksiä ole. Loukkaantunut Nikolai Alho on sivussa, mutta mukaan palaavat Daniel O'Shaughnessy, Jere Uronen ja Marcus Forss.

Tim Sparv ei ole vähäisen pelituntuman myötä mukana, mutta Kanerva ei sulje ovia kokeneen luottokapteenin maajoukkueuran jatkolle myöhemmin.

Joukkueessa on kuusi topparia eli yksi enemmän kuin lokakuun maaotteluissa.

"Miksi näin? No, kolmella topparilla eli Joona Toiviolla, Paulus Arajuurella ja Robert Ivanovilla on varoitukset alla eli pelikiellon uhkaa”, Kanerva selvitti.

”Muuten sama porukka, mikä oli edellisessä maajoukkuetapahtumassa.”

Lämmöstä optimaalinen lähtö

Huuhkajien valmistautuminen ratkaisupeleihin poikkeaa totutusta.

Joukkue kokoontuu ensi viikon alusta lähtien Italian pääkaupunkiin Roomaan, jossa olosuhteet poikkeavat kotimaan marraskuusta sellaisen parinkymmenen plusasteen edestä.

Bosniaan ryhmä saapuu torstaina eli kaksi päivää ennen ottelua.

"Mietittiin, missä voisimme valmistautua optimaalisesti Bosnia-peliin. Löydettiin paikka, jossa fasiliteetit kunnossa. Kompakti paikka, jossa hotellin yhteydessä treenikenttä. Meillä on hyvä keskittyä siellä”, Kanerva kertoi.