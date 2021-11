Pori

Jalkapallon Kolmosessa pelaava Toejoen Veikot on katsellut porilaisen jalkapallon valta-aseman muuttumista ja kilpailutilannetta taustalta.

Edustustasolla ToVe on pelannut pääasiassa Kolmosessa, mutta mukaan mahtuu muutama vierailu Nelosessakin. Ennen kaikkea seura on pysytellyt roolissaan juniorien kasvattajana. ToVella on noin 380–390 lisenssipelaajaa. Erityisesti pienemmissä lapsissa määrä on kasvanut selvästi viime vuosina.