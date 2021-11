Eurajoelta kotoisin oleva urheilukirurgi Lasse Lempainen vannoo testaamisen nimiin kuntoutuksessa ja vammojen ehkäisyssä. Tavoitteena on, että urheilija ei palaisi kentälle liian aikaisin ja oppisi estämään vammojen uusiutumisen. Lokakuussa Lempaisen testeissä kävi FC Barcelonan ranskalainen tähtipelaaja Ousmane Dembélé.

Turkulaisesta kuplahallista on pitkä matka FC Barcelonan kotistadionille Camp Noulle.

Fyysistä etäisyyttä kertyy kolmisentuhatta kilometriä, ja 99 000 katsojaa vetävien katsomoiden sijaan nyt istutaan kahdella puisella penkkirivillä. Parikymmenasteinen Katalonian lämpökin on vaihtunut hetkeksi lokakuun loppuun Suomen länsirannikolla.

Muutaman asteen nollan yläpuolella oleva lämpötila tunkeutuu kuplahallin puolelle. Se on saanut päivän testien kohteen vetämään pidempää lahjetta ja hihaa treenisortsien ja pelipaidan alle.

Turku on käynyt testihenkilölle tutummaksi kuin hän todennäköisesti olisi toivonut. Syy Turun-vierailuihin on ollut se, että jalkapallouralla sattuneet vammat ovat tuoneet kolmasti leikkauspöydälle.

Ensimmäisellä kerralla leikkauksen tekivät Sakari Orava ja Lasse Lempainen yhdessä, kahdella jälkimmäisellä kerralla Lempainen yksin. Camp Nou yleisömerineen odottaa kyllä jälleen lähiaikoina, mutta ennen sitä on tarvetta Turulle ja valvoville silmille.

Kentällä testattava pelaaja on Ousmane Dembélé – Ranskan maajoukkueen 24-vuotias laitapelaaja, joka siirtyi Barcelonaan vuonna 2017 siirtosummalla, joka oli Marca-lehden mukaan 105 miljoonaa euroa ja bonukset päälle. Bonusten kanssa hintalappu on kohonnut jo 135 miljoonaan euroon.

” ”Kun jalkapalloilija palaa, se pitää tehdä turvallisesti.”

Ousmane Dembélé ja kirurgi Lasse Lempainen keskustelivat testien edistymisestä ja vamman jälkihoidosta.

Dembélé pelasi edellisen kerran jalkapallo-ottelussa EM-kisoissa Ranskan paidassa. Alkusarjan ottelussa Unkaria vastaan hän tuli vaihdosta kentälle 57. minuutilla.

Ottelu ja EM-turnaus päättyi 87. minuutilla loukkaantumisen takia tehtyyn vaihtoon. Pian sen jälkeen takareisivamma toi Turkuun leikkaukseen ja alkoi kuntoutus.

Lokakuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Dembélén paluu joukkueharjoituksiin alkoi olla lähellä, ja siinä oli syy visiittiin Turussa.

Hänet kesällä operoinut Lasse Lempainen tunnetaan erityisesti urheilutähdille tehdyistä leikkauksista. Eurajoelta kotoisin oleva Lempainen ryhmineen on vahvasti mukana myös leikkaamiensa urheilijoiden kuntoutuksessa. Lempaisen kanssa kuntoutusyhteistyössä ovat mukana Turun yliopisto ja Paavo Nurmi -keskus.

Lempainen on erikoistunut takareiden hamstring-lihasryhmän vammojen, etureiden vammojen ja akillesjännevammojen leikkauksiin ja kuntoutukseen.

Lempainen tiivistää testaamisen tavoitteet kolmeen asiaan. Ensinnäkin testaus auttaa urheilijaa palaamaan kentälle turvallisesti ja oikeaan aikaan. Toiseksi sillä päästään käsiksi vamman uusiutumisen riskitekijöihin. Kolmas hyöty tulee siitä, että urheilija saa tietoa heikkouksistaan ja voi niitä kehittämällä nousta korkeammalle tasolle. Testit tehdään ennen joukkueharjoituksiin palaamista.

Liian aikaisesta kovasta kuormituksesta voi koitua urheilijalle ongelmia. Ne saattavat johtua siitä, että urheilija luottaa liiaksi omaan tuntemukseensa. Jos diagnoosissa on tehty virheitä tai kuntoutuksessa on oikaistu liikaa, riski vamman uusiutumisesta on suurempi.

Testaamalla pyritään varmistamaan, että tuntemuksen lisäksi myös mitattavat ja kehonhallintaan liittyvät ominaisuudet puoltavat paluuta.

”Kun esimerkiksi jalkapalloilija palaa, se pitää tehdä turvallisesti. Näin pystytään vähentämään vamman uusiutumisen riskiä”, Lempainen sanoo.

Takareisivammoissa kaikkein suurin riskitekijä on Lempaisen mukaan se, että urheilija on kärsinyt samasta vammasta aiemmin urallaan. Muita vammariskiä nostavia tekijöitä ovat heikentyneet liikkuvuus- ja voimaomaisuudet sekä esimerkiksi ikä.

Ikääntymiselle pelaaja ei voi mitään eikä liioin jo kärsityille aiemmille vammoille. Sen sijaan liikkuvuuden ja voiman harjoittamisella vammojen uusiutumista voi Lempaisen mukaan ehkäistä.

Fyysisten vammojen kanssa painivalle urheilijalle tulee päälle vielä henkinen kuormitus. Esimerkiksi uusiutuva vamma voi olla kova isku pelaajalle, joka on juuri saanut pitkän tauon jälkeen peliminuutteja.

”Henkisen puolen merkitys on äärimmäisen iso. Vamma muuttaa urheilijan arkea, mutta monesti nuori optimistinen urheilija näkee, että täältä tullaan takaisiin. Hyvän kuntoutuksen myötä psyykkinen puolikin vahvistuu.”

”Se mikä lamauttaa urheilijan on vammakierre. Jos vamma uusiutuu, kun on näkemässä valoa tunnelin päässä, silloin vaaditaan henkisiä voimavaroja ja lähipiirin tukea.”

” ”Usein selitellään lähtökohtaisesti huonoa tuuria eikä olla valmiita näkemään syitä vammoihin.”

Lasse Lempainen katsoo, miten Ousmane Dembélé liikkuu.

Lempainen kritisoi urheilupuhetta, jossa valmentajat selittelevät pelaajien vammoja huonolla tuurilla tapauksissa, jossa vammoja kertyy joukkueelle paljon.

”Ehkä huono tuuri on osa totuutta, kun kyse on kontaktilajista. Mutta usein selitellään lähtökohtaisesti huonoa tuuria, eikä olla valmiita näkemään syitä vammoihin.”

”Vammat pitäisi aina analysoida ja sitä kautta lähteä rakentamaan kuntoutusta. Siinä koen, että meidän tiimimme on eturintamassa. Siksi tätä testipatteristoa on kehitetty”, Lempainen sanoo.

Urheilupiireissä toisteltu totuus on, että ”urheilija ei tervettä päivää näe". Sen osalta Lempainen murtaisi mielellään myyttejä.

Ennaltaehkäisyn vuoksi olisi hänen mielestään tarpeen päästä entistä paremmin urheilijan heikkouksiin kiinni testien ja tieteellisen tiedon avulla jo nuoruusvuosina, ennen kuin suurimmaksi riskitekijäksi nostettu aiempi vamma ehtii tulla häiritsemään tavoitteellisen urheilijan uraa.

”Urheilija kehittyy silloin, kun saadaan terveitä harjoitteluvuosia ja mahdollisimman alkuvaiheessa löydetään keinot, joilla saadaan ominaisuuksia parannettua. Ideaalitilanteessa vammat pystytään ehkäisemään.”

” ”Porukalla päätimme, että on parasta tehdä testit Turussa.”

Ousmane Dembélén suoritukset kuvattiin, jotta liikkuvuutta voidaan analysoida myös videoiden avulla.

Ousmane Dembélé teki Turussa kaksipäiväiset testit. Kuplahallin kentällä tehty testi oli viimeinen osio.

Dembélén suoritukset kuvattiin, jotta esimerkiksi liikkuvuutta päästiin analysoimaan videoiden avulla. Osa aiemmista testeistä perustui selkeämmin mitattavissa oleviin arvoihin.

Ennen jalkapallohallitestiä ranskalaistähteä oli testattu jo kuntosalilla ja uima-altaassa. Viidestä osiosta kertyi laaja testipatteri.

Testeillä mitattiin voimaa, anaerobista kynnystä, juoksutekniikkaa, ventilaatiota, hapenottokykyä, lantion liikkuvuutta, kehon hallintaa ja alaraajojen linjauksia.

Testaukseen kuuluu mahdollisuus verrata tuloksia sekä pelaajaan omaan historiaan että toisiin huippupelaajiin.

Lempainen kertoo, että esimerkiksi kesällä olympiakultaa voittaneessa Brasilian joukkueessa oli kaksi pelaajaa, jotka olivat käyneet aiemmin leikkauksen jälkeisissä testeissä Turussa. Esimerkiksi heidän testinsä tuovat viitearvoja sille, millaisella tasolla kansainvälisten pelaajien pitäisi olla.

Dembélén kohdalla oli ajatuksena, että Lempainen ryhmineen olisi matkustanut Barcelonaan testaamaan. Lempainen piti tärkeänä, että testit tehdään samoilla laitteistoilla kuin aiemminkin.

”Tämä oli Dembélélle kolmas leikkausta vaatinut vamma neljään vuoteen. Täällä saadaan arvioitua tilanne sillä voimamittauslaitteella millä aiemminkin. Aina vieraassa ympäristössä tavat ja fasiliteetit ovat erilaiset. Porukalla päätimme, että on parasta tehdä testit Turussa.”

” ”Tietyiltä ominaisuuksiltaan hän on ehdotonta maailman huippuluokkaa.”

Turun testeissä olivat mukana muun muassa fysioterapeutti Joni-Petteri Malka (keskellä), Ousmane Dembélé, ortopedi Lasse Lempainen (toinen oikealta), fysio­terapeutti Jari Hemling (oik.) sekä fysioterapeutti Jean Baptiste Duault (vas.)

Kun urheilutähti liikkuu, mukana on laaja tukijoukko. Dembélén mukana Turkuun tuli kahdeksan hengen ryhmä ihmisiä. Ryhmään kuului fysioterapeutteja ja agentteja, mutta myös Barcelonan urheilutoimenjohtaja Mateu Alemany.

Lempainen sanoo, että taustajoukoillekin on alkanut valjeta, että Dembélén harjoitteluun tarvitaan muutosta, kun samanlainen vamma toistuu. Viime kädessä harjoitusmuutokset ovat silti seuran ja pelaajan käsissä.

Testitulosten yksityiskohdat ovat potilastietoja, joista Lempaisella ei ole lupaa puhua, mutta hän kuvaa kaksipäiväistä jaksoa onnistuneeksi. Dembélé itse ei halunnut kommentoida Turun testirupeamaa medialle.

”Dembéléstä voi kertoa, että tietyiltä ominaisuuksiltaan hän on ehdotonta maailman huippuluokkaa. Koimme, että testit olivat onnistuneet ja saimme työkaluja, joilla voimme saada urheilutasoa parannettua ja vammaherkkyyttä pienennettyä”, Lempainen sanoo.

Hamstring-vammat ovat Lempaisen mukaan vammoja, joista urheilija pääsääntöisesti toipuu. Toistuvat vammat tuovat silti taukoja peleihin ja harjoitteluun.

Jos täydellinen tauko peleistä kestää neljästä kuuteen kuukautta, sen päälle muutama kuukausi menee pelituntumaa ja täyden 90-minuuttisen pelin kuntoa hakiessa.

Lokakuun viimeisenä viikonloppuna Lempainen käy Roomassa seuraamassa ja testaamassa toisen leikkaamansa EM-kisapelaajan, Italian ja AS Roman Leonardo Spinazzolan toipumista.

Spinazzola sai EM-kisoissa leikkausta vaatineen akillesjännevamman. Ne voivat pahimmillaan uhata koko huippu-uraa, mutta Spinazzolan kohdalla näkymät ovat lupaavat.

”Olemme tehneet yhteistyötä leikkauksen jälkeen, ja toipuminen mennyt erittäin hyvin. Selkeästi eturintamassa mennään toipumisen suhteen. Iso vamma, mutta kaikki mennyt hyvin. Myöhemmin katsotaan, tuleeko hän vielä Turkuun testeihin ennen kentälle paluutaan.”

