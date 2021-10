KuPS ja HJK ratkaisevat sunnuntaina keskinäisessä ottelussa miesten jalkapalloliigan mestarin. Pronssimitalitaisto huipentuu Turkuun.

Helsinki

Miesten jalkapalloliigan kausi huipentuu sunnuntaina finaaliin ja pronssiotteluun. Virallisesti ottelut KuPS–HJK ja Inter–SJK ovat vain osa liigan yläjatkosarjan päätöskierrosta, mutta samalla ne ovat päätöskierroksen ainoat panokselliset ottelut. Kuopiossa ratkaistaan mestaruus, Turussa himmeimmät mitalit.

HJK ja KuPS eivät ole vielä tällä kaudella voittaneet toisiaan liigapelissä. Toukokuun alussa pisteet tasattiin 0–0, eikä maalia nähty viikkoa myöhemmin Suomen cupin loppuottelussakaan, jonka KuPS voitti rangaistuspotkukilpailussa. Elokuussa Helsingissä pelattu kolmas kohtaaminen päättyi 1–1.

KuPS on pelannut liigassa peräkkäin 20 peliä tappiotta, ja kauden ottelukohtainen pistekeskiarvo 2,19 on parempi kuin mestaruusvuonna 2019 (1,96). Sunnuntaina 21. tappioton peli ei kuitenkaan lämmitä, jos ottelu päättyy tasan. Silloin mestaruus menee liigaa pisteen erolla johtavalle HJK:lle.

– Tasapeli ei enää vie meitä mihinkään. Se, miten pelaamme, antaa meille isot todennäköisyydet voittoon ja tarvittaviin maaleihin myös sunnuntaina, KuPSin päävalmentaja Simo Valakari sanoo seuran verkkosivuilla.

Källman ja Tuco ratkovat pronssin ja maalikuninkuuden

Pronssimitalitaisto huipentuu Turkuun, jossa Inter isännöi Seinäjoen Jalkapallokerhoa. Interille riittää paremman maalieron turvin pronssimitalien voittamiseksi tasapelikin. Molemmat joukkueet ovat varmistaneet paikkansa ensi kaudeksi Konferenssiliigan karsintoihin.

Sekä SJK:n että Interin menestystä on avittanut kärkipelaajan onnistuminen. Interin Benjamin Källman on 13 maalilla kiinni sarjan maalikuninkuudessa. SJK:n huippuvireinen kamerunilaishyökkääjä Tuco on viimeistellyt kymmenen kertaa. Osumista kuusi on tullut SJK:n edellisten viiden pelin aikana.

Källmanin pelikunto on vielä arvoitus. Hän joutui jättämään keskiviikon Ilves-ottelun päähän kohdistuneen tällin takia kesken, mutta voi Interin päävalmentajan Jose Riveiron mukaan tilanteeseen nähden hyvin.

Muissa päätöskierroksen otteluissa pelataan vain kunniasta. KTP päättää yhden kauden kestäneen liigavisiittinsä Oulussa, jossa kotijoukkue AC Oulu jatkaa valmistautumistaan liigakarsintaan. Liigakarsinnassa AC Oulu kohtaa Rovaniemen Palloseuran.