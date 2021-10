Katseet kääntyvät Lontooseen. Tottenham on kuudentena, mutta ei vakuuta. Manchester United on seitsemäntenä, mutta on kriisissä.

ManUn managerille Ole-Gunnar Solskjärille povattiin potkuja, kun joukkue hävisi sunnuntaina Liverpoolille 0–5. Valioliigassa ManU on voittanut viimeksi 11. syyskuuta. Materiaali on nimekäs, mutta kentällä jättiläinen kompuroi. Kun tulee tuloksia, ne tuntuu usein tulevan yksilöiden ansiosta.

Solskjär on toistaiseksi pitänyt pestinsä, mutta Tottenham-peli saattaa hyvinkin olla norjalaisen viimeinen mahdollisuus.

Tottenhamin on pisteen ManUa edellä. Tappioita on kauden yhdeksästä valioliigapelistä tullut neljä, mutta pelillisesti niitä olisi voinut tulla enemmän. Viime peleissä varsinkin viimeistely on ollut tukossa.

Siksi ManUlla ja Solskjärillä on mahdollisuus. Viime sunnuntain ryöpytyksen jälkeen näyttöhalut lienevät korkealla. Pelaajien on kerrottu pitävän norjalaisesta manageristaan, joten yksilöt saattavat pelastaa myös hänen työpaikkansa.