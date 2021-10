Timo Furuholm lopettaa uransa sunnuntaina: ”Vihdoin on aika luovuttaa”

Toejoen Veikkojen kasvatti kertoi päätöksestään tunteikkaassa blogikirjoituksessaan.

Porilaiskasvatti Timo Furuholm päättää jalkapallouransa tähän kauteen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Furuholmin uran viimeinen ottelu on sunnuntaina Turussa, kun Inter saa vieraakseen SJK:n.

Furuholm kirjoitti päätöksestään blogissaan.

34-vuotiaan hyökkääjän mukaan häneltä on viime päivinä kyselty paljon jalkapallouran jatkumisesta. Hänen vastauksensa ovat olleet jotain muminan ja epämääräisen selittelyn väliltä. Furuholmin mukaan aihe on tuntunut vastenmieliseltä.

”Kun on elänyt unelmaansa, niin sen loppumista on mahdotonta ymmärtää, saati hyväksyä”, Furuholm kirjoittaa.

”Kun on jonkun eteen niin valtavasti uhrannut, valtavasti antanut, on siitä lähes mahdotonta päästää irti. Oikeaa ajankohtaa ei tule, ei vaikka kuinka odottaisi.”

Furuholm summaa uransa olleen pitkä ja hyvin tunnepitoinen. Pukukopissa hän on kokenut olevansa turvassa.

”Olen kaikkeni antanut. Vastineeksi olen saanut sen verran, mitä olen ansainnut. Samalla niin fyysinen kuin henkinenkin hyvinvointi on lajille jollain tasolla uhrattu. Enää ei pysty jatkamaan, vaikka kuinka mieli tekisi. Vihdoin on aika luovuttaa.”

”Sunnuntaina 31.10.2021 pelattava ottelu Seinäjoen Jalkapalloklubia vastaan jää, kaikella todennäköisyydellä, urani viimeiseksi. Samalla saan vielä viimeisen kerran kantaa rakastamani seuran paitaa”, Furuholm kirjoittaa.

Timo Furuholm on viimeistellyt Veikkausliigassa 85 maalia. Vuonna 2011 hän voitti maalikuninkuuden 22 osumallaan.

Toejoen Veikkojen kasvatti pelasi ensimmäisen pääsarjaottelunsa FC Jazzissa jo vuonna 2003. Hänestä tuli toisen polven pääsarjapelaaja jalkapallossa, koska isä Tapio pelasi aikoinaan yhden kauden Ässien SM-sarjajoukkueessa.

Porista Furuholmin tie vei Turkuun ja Interiin, josta tuli hänen kotinsa. Interissä hän pelasi peräti 12 kaudella. Turun-vuosien välissä hän pelasi viisi kautta Saksassa.

Interin riveissä Furuholm voitti Suomen mestaruuden 2008 sekä Suomen cupin 2009 ja 2018. Veikkausliigan maalikuninkuuden porilainen voitti vuonna 2011.

Kaikkiaan mies on pelannut pääsarjassa 228 ottelua. Niissä on syntynyt 85 maalia. Räiskyvästä ja tehokkaasta hyökkääjästä tuli myös yksi kotimaisen pääsarjajalkapallon tunnetuimmista nimistä.

Tällä kaudella Furuholm on tehnyt seitsemän maalia. Hän on Veikkausliigan maalintekijätilastossa jaetulla neljännellä sijalla.

Interillä on mahdollisuus nousta vielä Veikkausliigan pronssille. Jäljellä on kaksi ottelukierrosta. Turkulaisten sunnuntain vastustaja SJK on kaksi pistettä Interiä edellä.

Turun yliopistossa sosiaalitieteitä opiskeleva Furuholm valittiin kesäkuun kuntavaaleissa Turun kaupunginvaltuustoon Vasemmistoliiton riveistä.